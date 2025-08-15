¹¬¤»¤Ë¡ÖÍý²ò¤¢¤ëÎø¿Í¡×¤ÏÉ¬¿Ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£NHK¥É¥é¥Þ¤¬¼¨¤·¤¿¡È1¿Í¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¡É¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¸À¤¤¤¿¤¤ÍýÍ³
¡¡¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡Ê¼Ò¿Í¸¦¡Ë¤Î¡Ö¿Í¸ýÅý·×»ñÎÁ½¸¡Ê2023Ç¯²þÄûÈÇ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2020¡ÊÎáÏÂ2¡ËÇ¯¤Î50ºÐ»þ¤ÎÌ¤º§³ä¹ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¸³¶Ì¤º§Î¨¤ÏÃËÀ¤¬28.25¡ó¡¢½÷À¤¬17.81¡ó¡£ÇîÊóÆ²¥¥ã¥ê¥¸¥ç¸¦¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼Ò¿Í¸¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö2050Ç¯¤Ë¤ÏÃËÀ¤ÎÌó3.6¿Í¤Ë1¿Í¡¢½÷À¤ÎÌó2.7¿Í¤Ë1¿Í¤¬À¸³¶ÆÈ¿È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿ä·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤ÏÄÁ¤·¤¤Â°À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤¬2¿ÍÅÐ¾ì¤¹¤ì¤ÐÂçÎø°¦¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ²½¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢ÍÍÁê¤â½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢º£Ç¯NHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤È¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ï¿©¤Ù¤Æ¿²¤ÆÂÔ¤Æ¡Ù¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î2ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¢¡¸òºÝ³«»Ï¤È»×¤¤¤¤ä¡© »¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎºÇ½ª²ó
¡¡¤Þ¤º¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡Ê2025Ç¯6·î¡ÁÁ´6²ó¡¿¸¶ºî¤Ï¥«¥ì¡¼Âô·°¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ë¤Ï¡¢¿ä¤·³è¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÈ¿È¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë39ºÐ¤ÎÌ¤º§½÷À¡¦»³¸ýÌÄ³¤¡Ê°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£ÇìÊì¡¦¸÷»Ò¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤Î¸ÉÆÈ»à¤ò¼õ¤±¤Æ¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ¸¤Êý¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»à¤ËÊý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹½ª³è¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î2Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¡ÊÂè6ÏÃ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¡¡Âè6ÏÃ¤ÇÆ±Î½¤ÎÆá¿ÜÅÄÍ¥Ìï¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿ÌÄ³¤¤Ï°ìÅÙÃÇ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ê²ÃÎð¤Ë¤è¤ê¡Ëº£¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÊªËº¤ì¤âÂ¿¤¯¡¢ÂÎÄ´¤âÊø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ã¤¤¿Í´Ö¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤é¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤¬45ºÐ¤Î»þ¡¢²¶¤Ï¤Þ¤À20Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÈà»á¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ð¤«¤ê¤ÎÌò¿¦¤µ¤¨¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢»È¤¨¤ë¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¹¥¾ò·ï¤òÄó¼¨¤µ¤ì¡¢Æá¿ÜÅÄ¤Ë¡ÈÍøÍÑ²ÁÃÍ¥¢¥ê¡É¤È¹Í¤¨¤ÆÌµ»ö¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÌÄ³¤¤ÏÆá¿ÜÅÄ¤È¤È¤â¤ËÎ¾¿Æ¤äÄïÉ×ÉØ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¿©»ö²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¡È¤¤¤¤Ç¯¤³¤¤¤Æ¡É·ëº§¤ä½Ð»º¤â¤»¤º¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¿Æ¤Î²ð¸î¤Þ¤ÇÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄï¡¦Áï¡Ê¾®´ØÍµÂÀ¡Ë¤«¤éÀÕ¤á¤é¤ì¡¢¸±°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æá¿ÜÅÄ¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬ÌÄ³¤¤Î¿´¶¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¡¢ÍâÆüÌÄ³¤¤ÏÆá¿ÜÅÄ¤ËÁ°Æü½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»ä¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÊÌ¤ì¤è¤¦¡£»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¢¡¡ÈÍý²ò¤¢¤ëÈà¤¯¤ó¡É¤¬Á°Äó¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç
¡¡ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤ä¤Ã¤È·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤¬¡¢20Ê¬¸å¤Ë¤ÏÁá¡¹¤ËÊÌ¤ì¤¿¡£¡Ö»È¤¨¤ë¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æá¿ÜÅÄ¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÌÄ³¤¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£SNS¤Ç¤â»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ö¡ÈÍý²ò¤¢¤ëÈà¤¯¤ó¡ÊÈà½÷¤Á¤ã¤ó¡Ë¡É¤¬¸½¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëº¤Æñ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤¢¤ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢¸«»ö¤ËÃ¦Àþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬²¿¤«¤·¤é¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¡¢Íý²ò¤¢¤ëÈà¤¯¤ó¤¬¸½¤ì¤Æ¤á¤Ç¤¿¤·¤á¤Ç¤¿¤·¡¢¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Íý²ò¤¢¤ëÈà¤¯¤ó¤¬¸½¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ù¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¹¥°Õ¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¢¡¸½Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¹¥È
¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Ï¸ÉÆÈ»à¤ä½ª³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ËÜºî¤¬¼¨¤¹¸ÉÆÈ»à¤Î½èÊýäµ¤¬¡ÈÍý²ò¤¢¤ëÈà¤¯¤ó¤ÎÅÐ¾ì¡É¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤ÐÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Æá¿ÜÅÄ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢Æá¿ÜÅÄ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤ÐÌÄ³¤¤Î¸ÉÆÈ»à¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£²¿¤è¤ê¡¢¡Ö»È¤¨¤ë¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Æá¿ÜÅÄ¤Ï¡¢ÆÃÂÔÀ¸¥¯¥é¥¹¤ÎÍý²ò¤¢¤ëÈà¤¯¤ó¤À¡£¤½¤ó¤ÊÆá¿ÜÅÄ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¸³¶Ì¤º§Î¨¤¬¾å¾º¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Îø¿Í¤ä·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤º£¤Î»þÂå¤ËÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¹¥È¤È¸À¤¨¤ë¡£
