¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ËÅÝ¤ì¤¿»ä¤Ë¡Ö°ìÆü¤¬ÂæÌµ¤·¤À¡×¤È¥¥ì¤¿¸µÈà¡£¤½¤Îµ²±¤ò¾å½ñ¤¤·¤¿¡È½éÂÐÌÌ¤ÎÈà¡É¤Î¤Ò¤È¸À¤¬µã¤±¤ë
¡¡²Æ¤Î½ë¤µ¤¬ËÜ³Ê²½¤·»Ï¤á¤ëº¢¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¨¥¢¥³¥ó¤ËÂÎ¤¬´·¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÎÉ±ï¤òÄÏ¤ó¤À½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¿Í³ÊÈÝÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¥â¥é¥Ï¥éÈà»á¤È¤Î2Ç¯´Ö
¡¡¶áÆ£ÈþÎë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30ºÐ¡¿ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ë¤ÏºÇ¶á¡¢2Ç¯´Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Îø¿Í¤Î·òÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö·òÂÀ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥â¥é¥Ï¥éÈà»á¤Ç¤·¤¿¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆºÇ½é¤Îº¢¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¿Í³Ê¤ä°Õ¸«¤òÈÝÄê¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë´¶³Ð¤¬Æß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡ÈÁ´Éô¥°¥º¤Ê»ä¤¬°¤¤¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÈþÎë¤µ¤ó¤Ï¡¢·òÂÀ¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¢¡Î¾¿Æ¤äÍ§¿Í¤ÎÃé¹ð¤ÇÈà¤ÈÊÌ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬
¡Ö·òÂÀ¤ÏÍ¥¤·¤¤»þ¤Ï¥á¥í¥á¥í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÉ±ÍÍ°·¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È»ä¤¬¸Â³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¤ìÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ëÅÙ¤Ë¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¡ØÈþÎë¤è¤ê°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤¿½÷À¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È´Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÓñ¤¤¤Æ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÃçÄ¾¤ê¤ò¤·¤Æ¤Ä¤¤µö¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤Ç¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÈþÎë¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿¤´Î¾¿Æ¤ä½÷Í§Ã£¤ÎÆà½ï¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¶ÐÌ³¡Ë¤ÎÃé¹ð¤Î¤ª±¢¤Ç¤¢¤ëÆü¥Ï¥Ã¤È²æ¤Ë¤«¤¨¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë·òÂÀ¤µ¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢ÃË¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤»ä¤òÉÔØâ¤Ë»×¤Ã¤¿Æà½ï¤¬¡¢»ä¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡Ä¡ÄÀµÄ¾»ä¤Ï¤Þ¤À¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡¤·¤«¤·Æà½ï¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤òÌµ³·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ìÅÙ¤À¤±¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ÎÈà¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¿¿Êå¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦33ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¡£
¢¡Á°Æü¤ÎÌë¤Ë½Ï¿ç¤Ç¤¤º¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿
¡Ö¤Ç¤¹¤¬¥Ç¡¼¥È¤ÎÁ°¤ÎÈÕ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËèÇ¯¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤Î½ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Ã¤Æ¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢´¨¤¯¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¾Ã¤·¤Æ½ë¤¯¤Æµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢½Ï¿ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï¤«¤Ê¤êÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢¿²ÉÔÂ¤ÎºÇ°¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç±êÅ·²¼¤òÊâ¤¤¤¿ÈþÎë¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¿Êå¤µ¤ó¤È¤Î½é¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Õ¤é¤Ä¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÈþÎë¤µ¤ó¤Ï¸µÈà¤Î·òÂÀ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤Ä¤¤»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·òÂÀ¤Ï»ä¤¬½ÐÀè¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤È¡Ø¤¢¡Á¤â¤¦º£Æü°ìÆü¤¬ÂæÌµ¤·¤À¡£¤Ê¤ó¤Ç¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æº£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¡© Ê¬¤«¤Ã¤¿¡¢²¶¤Ø¤Î·ù¤¬¤é¤»¤À¤í¡©¡Ù¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê»ä¤òÀÕ¤á¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î»þ¤Î´¶³Ð¤¬ÁÉ¤ê¡¢»ä¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ°Ø©¤È¤á¤Þ¤¤¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµÙ¤â¤¦¡×Í¥¤·¤¯²ðÊú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ
¡¡¤Ç¤¹¤¬½éÂÐÌÌ¤Î¿¿Êå¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢ÌÌÅÝ¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤·¤ÆÈþÎë¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¤¢¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡ØÂç¾æÉ×?! ¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÙ¤â¤¦¡Ù¤È¿¿Êå¤µ¤ó¤¬»ä¤òÊú¤¨¾å¤²¤Æ¡¢¥Æ¥¥Ñ¥¤È¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÈþÎë¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤È¡Ö½ë¤¤Ãæ¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¤Ê¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡£°ì½ï¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤Î¤Þ¤ÞµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¡©¡×¤È¡¢¿¿Êå¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¿¿Êå¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç°Â¿´´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÃ¤·¤¯¤Æ¿ÍÌÜ¤Î¤Ê¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤½¤Ù¤Ã¤ÆµÙ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÎÉ±ï¤òÄÏ¤ó¤À½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¿Í³ÊÈÝÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¥â¥é¥Ï¥éÈà»á¤È¤Î2Ç¯´Ö
¡¡¶áÆ£ÈþÎë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30ºÐ¡¿ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ë¤ÏºÇ¶á¡¢2Ç¯´Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Îø¿Í¤Î·òÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö·òÂÀ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥â¥é¥Ï¥éÈà»á¤Ç¤·¤¿¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆºÇ½é¤Îº¢¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¿Í³Ê¤ä°Õ¸«¤òÈÝÄê¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë´¶³Ð¤¬Æß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡ÈÁ´Éô¥°¥º¤Ê»ä¤¬°¤¤¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢¡Î¾¿Æ¤äÍ§¿Í¤ÎÃé¹ð¤ÇÈà¤ÈÊÌ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬
¡Ö·òÂÀ¤ÏÍ¥¤·¤¤»þ¤Ï¥á¥í¥á¥í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÉ±ÍÍ°·¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È»ä¤¬¸Â³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¤ìÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ëÅÙ¤Ë¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¡ØÈþÎë¤è¤ê°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤¿½÷À¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È´Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÓñ¤¤¤Æ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÃçÄ¾¤ê¤ò¤·¤Æ¤Ä¤¤µö¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤Ç¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÈþÎë¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿¤´Î¾¿Æ¤ä½÷Í§Ã£¤ÎÆà½ï¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¶ÐÌ³¡Ë¤ÎÃé¹ð¤Î¤ª±¢¤Ç¤¢¤ëÆü¥Ï¥Ã¤È²æ¤Ë¤«¤¨¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë·òÂÀ¤µ¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢ÃË¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤»ä¤òÉÔØâ¤Ë»×¤Ã¤¿Æà½ï¤¬¡¢»ä¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡Ä¡ÄÀµÄ¾»ä¤Ï¤Þ¤À¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡¤·¤«¤·Æà½ï¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤òÌµ³·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ìÅÙ¤À¤±¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ÎÈà¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¿¿Êå¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦33ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¡£
¢¡Á°Æü¤ÎÌë¤Ë½Ï¿ç¤Ç¤¤º¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿
¡Ö¤Ç¤¹¤¬¥Ç¡¼¥È¤ÎÁ°¤ÎÈÕ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËèÇ¯¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤Î½ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Ã¤Æ¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢´¨¤¯¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¾Ã¤·¤Æ½ë¤¯¤Æµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢½Ï¿ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï¤«¤Ê¤êÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢¿²ÉÔÂ¤ÎºÇ°¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç±êÅ·²¼¤òÊâ¤¤¤¿ÈþÎë¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¿Êå¤µ¤ó¤È¤Î½é¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Õ¤é¤Ä¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÈþÎë¤µ¤ó¤Ï¸µÈà¤Î·òÂÀ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤Ä¤¤»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·òÂÀ¤Ï»ä¤¬½ÐÀè¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤È¡Ø¤¢¡Á¤â¤¦º£Æü°ìÆü¤¬ÂæÌµ¤·¤À¡£¤Ê¤ó¤Ç¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æº£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¡© Ê¬¤«¤Ã¤¿¡¢²¶¤Ø¤Î·ù¤¬¤é¤»¤À¤í¡©¡Ù¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê»ä¤òÀÕ¤á¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î»þ¤Î´¶³Ð¤¬ÁÉ¤ê¡¢»ä¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ°Ø©¤È¤á¤Þ¤¤¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµÙ¤â¤¦¡×Í¥¤·¤¯²ðÊú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ
¡¡¤Ç¤¹¤¬½éÂÐÌÌ¤Î¿¿Êå¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢ÌÌÅÝ¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤·¤ÆÈþÎë¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¤¢¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡ØÂç¾æÉ×?! ¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÙ¤â¤¦¡Ù¤È¿¿Êå¤µ¤ó¤¬»ä¤òÊú¤¨¾å¤²¤Æ¡¢¥Æ¥¥Ñ¥¤È¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÈþÎë¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤È¡Ö½ë¤¤Ãæ¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¤Ê¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡£°ì½ï¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤Î¤Þ¤ÞµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¡©¡×¤È¡¢¿¿Êå¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¿¿Êå¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç°Â¿´´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÃ¤·¤¯¤Æ¿ÍÌÜ¤Î¤Ê¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤½¤Ù¤Ã¤ÆµÙ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×