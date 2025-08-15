³Ú¤·¤ó¤´¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¡Ö19.2ÉÃ¡×¸«¤»¤¿È¯¸À¤ò¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¡É¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ª
¡¡À°ÂÎ»Õ¡¦³Ú¤·¤ó¤´¡Ê46¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¡¢¼«¿È¤Î³ØÎòÌäÂê¤òÄ´ºº¤¹¤ë»ÔµÄ²ñ¤ÎÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ËÎ×¤ó¤ÀÅÄµ×ÊÝ»á¡£°ìÏ¢¤Îµ¿ÏÇ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬ÃæÅçµÄÄ¹¤é¤Ë¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤ò°ì½Ö¤·¤«¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìó19¡¦2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê²óÅú¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¡¢¤³¤Î¡Ö19¡¦2ÉÃ¡×¤À¤±¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢°Ñ°÷¤äËµÄ°ÀÊ¤«¤é¤Ï¼º¾Ð¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö19¡¦2ÉÃ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ñ°÷²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¡ÊÅö»þ¤Î¡ËÏ¿²»µÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç·×¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¡ÖµÄÄ¹¤«¤é¤Ï¡È¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÃæÅçµÄÄ¹¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë²þ¤á¤Æ¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤´¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£