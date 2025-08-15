¡ÚÃæ·Ñ¡Û¶å½£Æ»¤Î¼Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¡¾å¤ê¤Î¼ÖÆâ¤«¤éºÇ¿·¾ðÊó¡¡15Æü¤¬¾å¤ê¤Îº®»¨¥Ôー¥¯¡¡ºÇÂç15¥¥í¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬
¤ªËßµÙ¤ß¤ÎU¥¿ー¥ó¥é¥Ã¥·¥å¡¢8·î15Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¤Î¶å½£Æ»¡¦Ä»À´¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¾å¶õ¤«¤é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£º£¤Î¼Ö¤ÎÎ®¤ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¸µÌÚ¤µ¤ó¡£
¢£¸µÌÚ´²¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¤Ï¤¤¡£¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤ê¤ÎÄ»À´¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç200¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÂÂÚ¤Ï7¥¥í¤È¤¤¤¦É½¼¨¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
2¥¥í¼êÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢Â®ÅÙµ¬À©50¥¥í¤ÎÉ½¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬Æ»¤«¤éÄ»À´¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤â¡¢¾å¤ê¤¬3¥¥í¤Û¤É½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å2»þ¤¹¤®¤Ë¹Àî¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¹Àî¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥àー¥º¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢8·î15Æü¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾å¤ê¤Îº®»¨¤Î¥Ôー¥¯¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£Æ»¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ï¡¢¸á¸å5»þ¤´¤í¤Ë¿ÀÅÄ¡Ê¤¸¤ó¤Ç¤ó¡Ë¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤ÇºÇÂç10¥¥í¡¢Æ±¤¸¤¯¸á¸å5»þ¤´¤í¤Ë´ð»³¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤ÇºÇÂç10¥¥í¡¢¸á¸å6»þ¤´¤í¤Ë¹Àî¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤ÇºÇÂç15¥¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÜÆ°¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê¾å¡¢Ãæ·Ñ¤Ç¤·¤¿¡£