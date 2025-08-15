「小学校以来かも」親子の思い出がよみがえる！高校生長女との尊い時間に2万いいね【ママリ】

高2長女の「気合いメイク」に親も気合いが…

ある日、なちゅ。さんの高校2年生の長女さんが友達と遊びに行くことに。娘のお顔を見るとバッキバキにきまったメイク。これには母も何故だか気合いが入ってしまい…。

友達と遊びに行くという高2長女がバッキバキにメイクしていたので、「そのメイクには編み込みやろー！」って編み込みをしてあげたら、めちゃ可愛くなった👏長女の髪を編むのは小学校以来かも。懐かしかった。

高校生の娘にかわいい編み込みを施す母と、大人しく編み込みしてもらう娘さんを想像すると、仲良し親子で心がほっこりしますね。小学生以来、娘の髪の毛を編んでいなかった分、久々の親子の触れ合いとなったことで幸せな時間が過ごせたのではないでしょうか。



お母さんとしては「世界一かわいい長女」が爆誕し、満足感いっぱいだったことでしょう！親子の温かい触れ合いにほっこりする投稿でした。

