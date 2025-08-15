¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤Ç38.1ÅÙ¤ÎÈ¯Ç® ¾É¾õ¤Î°²½¤òÊó¹ð¡Ö±¦´ã²£¤¬¥×¥¯¥Ã¤È¼ð¤ì¤Æ°ãÏÂ´¶¡×
¡¡¸ÅÂ¼¤Ï13Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¤Î¸¡ºº¤ò¡£·ë²Ì¡ØÍÛÀ¡Ù¡×¤È¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤é38.1ÅÙ¤¢¤ê¡¢Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÍ¼Êý¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´À¤ò¤«¤¤¤ÆÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¡¢²¿¤À¤«±¦ÌÜ²£¤Î¶ÚÆù¤Ë°ãÏÂ´¶¡£¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥×¥¯¥Ã¤È¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¾É¾õ¤Î°²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²¿¤Ç!?Æ¬Èé¤Îá×¿¾¤Î±Æ¶Á¤«¤·¤é¡©º£¤Î¤È¤³¤íÆ¬ÄË¤¬¹ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¼£¤ëÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀèÀ¸¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤Ï°ÂÀÅÂè°ì¡ª¡Öº£Æü¤âÁá¤á¤Ë¥°¥ó¥Ê¥¤¡×¤È¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÁá¤¯¡¢²óÉü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤È±þ±ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£