¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Î20ÂåÃËÀ¤«¡Ä°äÂÎÈ¯¸«¡¡¼þÊÕ¤Ç¥¯¥Þ3Æ¬¤ò¶î½ü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Íå±±³Ù
ÅÐ»³Ãæ¤Î20ÂåÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÍå±±³Ù¤Ç15Æü¡¢°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÐÎ¤Ä®Ìò¾ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ê»ýÉÊ¤Ê¤É¤«¤é°äÂÎ¤Ï°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ3Æ¬¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶î½ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥Þ¤¬ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
14Æü¡¢Íå±±³Ù¤ÎÃæÊ¢¡¦É¸¹â550¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç20Âå¤ÎÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¡¢°ì½ï¤ËÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤é¡ÖÍ§¿Í¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤ä¤Ö¤ÎÃæ¤Ë°ú¤¤º¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Îµß½õÂâ¤ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢15Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤«¤é18¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜº÷¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¤ÎÁÜº÷¤ÇÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¤¿ÅÐ»³Æ»¤Î¼þÊÕ¤Ç¡¢·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿º°¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶á¤¯¤ÇÃËÀ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëºâÉÛ¤äÏÓ»þ·×¡¢Ë¹»Ò¤Ê¤É¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¶á¤Î¼ùÌÚ¤äÃÏÌÌ¤Ë¤Ï¡¢°ú¤¤º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·ìº¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
