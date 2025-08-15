¿å¥À¥¦¤ÇÏÃÂê¤Î¶¯ÌÌ¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ÊºÊ¤È¤Îà¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡ÖÉ×ÉØ¤Ã¤Æ´é¤¬»÷¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤â¤ß¤µ¤ó♡ÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡Ä¡×
¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ç¥¢¥¤¥¹¤ò¤¢¡Á¤ó
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇºÊ¤Î¹¾¸ý¤È¤â¤ß¤Îà¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò´ò¤·¤½¤¦¤ËËËÄ¥¤ë¥¸¥¸¥£¤È¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¥¢¥¤¥¹¤ò頰¤Ð¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¸÷·Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¤¬»÷¹ç¤¦¤ªÆó¿Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡¢¹¬¤»¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É×ÉØºÇ¶¯ºÇ¹â¤À¤è¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÉã¤µ¤ó¤ÈÊì¤µ¤ó¡×¡Ö¤È¤â¤ß¤µ¤ó♡ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¥À¥Ö¥ë¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¡¢´é¤¬»÷¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¤Ï¡¢6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¡£¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ç¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¹âÌîÀµÀ®¤ä¥·¥·¥¬¥·¥éÏÆÅÄ¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£