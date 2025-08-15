¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Ë¡Ä¡×É¹Àî¤¤è¤·¤¬à²áµî¤Î¼«Ê¬á¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥¥¤¥Ê¤¢¤ê¤¬¤È¡×¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿!¡×¤ÎÀ¼
àÃËÁ°áÉ¹Àî¤¤è¤·¤ÎÎÙ¤Ç¡Ä
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Í¤Õ¤¯¤á¤ó¤¿¤¤¥Ñ¡¼¥¯¿À¸Í¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤´¿·Þ¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤«¤Í¤Õ¤¯¤ÎÌÀÂÀ»Ò¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡¡Â£¤êÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÂ³¤±´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·Íè¤Æ¤¿¡×¡Ö¤á¤ó¤¿¤¤¥Ñ¡¼¥¯Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿!¡×¡Ö¥¥¤¥Ê¤¢¤ê¤¬¤È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£