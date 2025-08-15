½éÂ¹ÃÂÀ¸¤ËÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¡ÄÅÄÂå¤Þ¤µ¤·à¤´ÂÐÌÌ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¥Þ¡¼¥·¡¼¤â¡×¡Ö¤¸¤¤¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡Ö½éÂ¹¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤¦¤ì¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó(68)¡áº´²ì¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯8·î11Æü¡¡Â©»ÒÎµÌé¤Ë»Ò¶¡¤¬»º¤Þ¤ì¤ÆËÍ¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¿ÀÍÍ¤¬Â£¤êÊª¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¿ÍÀ¸ºÇÎÉ¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö½éÂ¹¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡¢½éÂ¹¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Á¥ä¥Ð¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¡¡Ìì¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ÏÀèÇÚ¤ÎÉÛÀî¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤È¸µ¥·¥Ö¤¬¤Ââ¤ÎÉÛÀîÉÒÏÂ¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÅÄÂå¤µ¤ó¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¸¤£¤¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¥Þ¡¼¥·¡¼¤â¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£