µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç¼ÒÄ¹¤ÎÂ©»Ò¡ª¡©¥É¥é¥Þ¤ÎÀßÄê¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ë¡ª¡¿¥¨¥»¥¹¥Ñ¥À¥ê¤Ë¤Ï¶þ¤µ¤Ê¤¤¡ª2¡Ê1¡Ë
ÍýÁÛ¤ÎÈà»á¤Ï¥¹¥Ñ¥À¥ê·Ï¡ªÎø°¦ÊÐº¹ÃÍ¥¼¥í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ÏÌ´¸«¤ë²µ½÷¡¿¥¨¥»¥¹¥Ñ¥À¥ê¤Ë¤Ï¶þ¤µ¤Ê¤¤¡ª£±¡Ê1¡Ë
¥¹¥Ñ¥À¥ê¤È¤ÎÎø°¦¤ËÆ´¤ì¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦°«¡Ê¤¢¤«¤Í¡Ë¤ò¤¤¤Ä¤â¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÇÆ±µéÀ¸¤Î¼¶¡Ê¤·¤º¤¯¡Ë¡£¼¶¤Ë¤Î¤»¤é¤ì¤Æ"¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤Ë¹û¤ì¤µ¤»¤ë¤«"¤È¤¤¤¦Îø¤Î¶î¤±°ú¤¥²¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°«¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÄï¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¼¶¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£
ÍýÁÛ¤Î¥¹¥Ñ¥À¥êÁü¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¡¦°ì¥ÎÀ¥¡¢Èþ¿Í¤ÊÆ±µéÀ¸¡¦²Ã²ìÈþ¤âÌ¯¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥à¥ÎÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥¨¥»¥¹¥Ñ¥À¥ê¤Ë¤Ï¶þ¤µ¤Ê¤¤¡ª 2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¥à¥Î¡¿¡Ø¥¨¥»¥¹¥Ñ¥À¥ê¤Ë¤Ï¶þ¤µ¤Ê¤¤¡ª 2¡Ù