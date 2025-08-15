ÆâÅÄ¤³¤È¤³¤é¤¬66¤Ç¼ó°Ì¡¡NEC·Ú°æÂô½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂè1Æü
¡¡NEC·Ú°æÂô72Âè1Æü¡Ê15Æü¡¦Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂô72¡á6625¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦ÆâÅÄ¤³¤È¤³¡¢¤µ¤µ¤¤·¤ç¤¦¤³¡¢¥Ú¡¦¥½¥ó¥¦¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£1ÂÇº¹4°Ì¤ËÀôÅÄ¶×ºÚ¡¢ÆÁ±ÊÊâ¡¢¹âÌî°¦É±¤Î3¿Í¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹7°Ì¤ÏÌÚ¸Í°¦¡¢Èø´ØºÌÈþÍª¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¹µÈÍ¥ÍüºÚ¡ÊÊ¡²¬Âè°ì¹â¡Ë¤é11¿Í¡£º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï69¤Î18°Ì¡¢ºòÇ¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Ç2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹²ÏËÜ·ë¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î60°Ì¡£¡Ê¾Þ¶âÁí³Û1²¯±ß¡¢Í¥¾¡1800Ëü±ß¡¢½Ð¾ì108Áª¼ê¡á¥¢¥Þ4¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹28.8ÅÙ¡¢À¾¤ÎÉ÷2.9¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°3785¿Í¡Ë