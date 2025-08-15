メジャーリーグのレギュラーシーズンも残り1か月半。現時点でポストシーズンに進出圏内の12チームを紹介します。

ナ・リーグ西地区はここまでトップに君臨し続けたドジャースが4連敗、その間にパドレスが5連勝し首位交代。現在「1」ゲーム差で日本時間16日から直接対決の3連戦が始まります。

ナ・リーグ中地区はブリュワーズが今季初の12連勝中と波に乗っています。この12連勝で2桁得点は4回、1試合平均8.6得点をマークしている計算となります。7月にも11連勝と圧倒的な力を見せつけ、2位カブスとのゲーム差を「8」としています。

ナ・リーグ東地区はフィリーズがメッツとゲーム差「5」でトップ。大谷翔平選手に次ぐリーグ2位の42本塁打を放つカイル・シュワバー選手やリーグ3位の防御率2.45のクリストフェル・サンチェス投手、リーグ5位の防御率2.68のザック・ウィーラー投手などがチームを引っ張ります。

ア・リーグ西地区はアストロズがトップに立ちますが、メジャートップの45本塁打を放つカル・ローリー選手擁するマリナーズがゲーム差「1.5」で迫っています。

ア・リーグ中地区はタイガースが「6.5」ゲーム差でトップ。昨季サイ・ヤング賞受賞のタリク・スクーバル投手が今季も大活躍。11勝3敗、防御率2.42でサイ・ヤング賞を2年連続受賞する勢いで活躍しています。

ア・リーグ東地区は10連勝を記録したブルージェイズがトップに君臨。2位のレッドソックスとのゲーム差を「5」にしています。

また、ポストシーズンは各地区の優勝チーム3チームを除く勝率の高い3チームがワイルドカードとして進出します。ナ・リーグはカブス、ドジャース、メッツ、ア・リーグはマリナーズ、レッドソックス、ヤンキースの計6チームが現時点ではワイルドカード圏内となります。

昨季ワールドシリーズを争ったドジャースとヤンキースはポストシーズン進出へ向け一進一退の攻防を続けています。