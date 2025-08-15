Àï¸å80Ç¯¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´Î×ÀÊ¤Î¤â¤È¡ÖÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡×ÀÐÇË¼óÁê¤ä°äÂ²¤é¤¬»²Îó¡Ä»²ÎóÍ½Äê¤Î°äÂ²¤Î53¡ó¤¬Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Ë
½ªÀï¤«¤é15Æü¤Ç80Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
310Ëü¿Í¤òÅé¤àÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤ÏÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´Î×ÀÊ¤Î¤â¤È¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ä°äÂ²¤é¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢»ä¤¿¤Á³§¤Ç¿´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´õµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»²ÎóÍ½Äê¤Î°äÂ²3400¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Î¤¦¤Á¡¢Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤¬53¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢½é¤á¤ÆÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïË×¼Ô¤ÎÂ¹¡¦»ÖÂ¼¹â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Àè¡¹¤ÎËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£