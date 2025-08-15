フリーアナウンサー石井亮次（48）が15日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）にMCとして生出演。三重・桑名市のナガシマジャンボ海水プールからの中継で、リポーターに「アッコに…」と語り掛けさせて、詰めかけたプールの利用客に「おまかせ！」とコールさせる一幕があった。

全国のカメラ映像と猛暑の8月15日を生中継でつないで、その最後に、ナガシマジャンボ海水プールにいたCBC瀧川幸樹アナを呼んだ。流れるプールには多くの利用客が映り、瀧川アナが「みなさーん、盛り上がってますかー」と声掛けすると「うわー」「キャー」とその場でジャンプして、笑顔で両手を振るなどの反応を見せた。

石井はぽかーんと口を開けて「とんでもない人口密度になってるよ」と画面から見えたプールの様子にぼう然としていた。瀧川アナは「先ほどお客さんに聞いたら、お盆ということもあって家族連れが多かったですね」などとリポート。石井は「ちょっとギューギューじゃないの？ ちょっとなんかしゃべりかけてみたら、瀧川さん…。盛り上がってるかーい、みたいな」と問いかけた。

瀧川アナは忠実に守って「みなさーん、盛り上がってるかーい」と大声で声掛けした。すると「うおー」と大音量のコールが返ってきた。石井が「気持ちいいねー、これはー」と大興奮。リポートの瀧川アナも「大物アーティストになったかのような気持ちです」と感想を漏らした。

石井は悪乗りして「“アッコに”って言ってみて」と瀧川アナに伝えると「アッコに？」と言いよどみながら大勢のプール利用客に向かって突然「アッコに〜」と大声で振った。すると、ノリのいい多くの客から「おまかせー」とのコールと手を振るなどの反応が返ってきた。和田アキ子司会の「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）は同じTBS系で放送されている。

石井は「ノリのいいお客さんで良かった」と安心した声になっていた。