タレント若槻千夏（41）が14日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。元AKBメンバーのうわさに警告した。

番組には元AKB48の前田敦子（34）高橋みなみ（34）小嶋陽菜（37）が出演。在籍当時の思い出話などを語った。3人がそろうのは13年ぶりと明かした。

番組では「高橋の私服がダサい」といううわさを紹介した。3時のヒロイン福田麻貴が「私服がダサかった？どんな感じだった？」と質問。前田は「デカリボンつけて、ちょんまげヘアにデカリボンで、あまりにもイジったらある日すっごい怒ったんだよね」とエピソードを語った。

番組では高橋が大きなリボンを付けている写真が公開され、高橋は「あの、ヒョウ柄のサロペット。あれ、若槻さんのブランド」と紹介した。若槻は「そうだよね。あれ私のブランドだからダサいとかやめてくれる？リボンもそうだよね？ダブルシー（若槻のブランド）だよね？」と警告し笑わせた。

高橋は「若槻さんは私のオシャレの先輩なんですよ」と語った。若槻は写真を指さし、「あの子ダブラーだよ」と語った。