¥Æ¥ìÄ«¡¦¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¥Î¡¼¥¹¥ê»Ñ¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡ª¡Ö±§Ãè°ì²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼£Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª·îÍËÆü¡¢·§ËÜ¸©¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½Ð±éÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¾¯¤·¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·§ËÜ¤Î¼Â²È¤Î¼Ö¤¬¿å¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÇÑ¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤²ÈÂ²¤Ë¤±¤¬¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¡¹¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤äµ¤¸õ¤ÎÊÑ²½¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç±«¤ÇÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤¬°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÆü¾ï¤ËÌá¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£ÌÀÆü¤âµ¹¡Ê¤è¤í¡Ë¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢Çò¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ä¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬Ìµ»ö¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¤«¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÌµ»ö¤È°ÂÁ´¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿¹»³¥¢¥Ê¤âÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¡¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±§Ãè°ì²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£