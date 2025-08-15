ÇÈÇµµ×Î¤»Ò¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÉñÂæ¡Ö²Ú²¬ÀÄ½§¤ÎºÊ¡×µÙ±é¡¡ÂåÌò¤ÏÌ¾±Û»ÖÊÝ
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï£±£µÆü¡¢ÇÈÇµµ×Î¤»Ò¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¼ç±é¤¹¤ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¤ÎÉñÂæ¡Ö²Ú²¬ÀÄ½§¤ÎºÊ¡×¡Ê£±£·Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤òµÙ±é¤·¡¢£±£¶Æü¤«¤é±÷·ÑÌò¤ÎÂåÌò¤òÌ¾±Û»ÖÊÝ¤¬Ì³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï£±£´ÆüÌë¤ÎÉô¤È£±£µÆü¤Î¸ø±é¤ò¾å±éÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÈÇµ¤ÏµÞÀµ¤´É»Ù±ê¤Î¤¿¤á£··î¤ÎµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¸ø±é¡¢Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ¸ø±é¤âµÙ±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö²Ú²¬ÀÄ½§¤ÎºÊ¡×¤Ï¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÁ´¿ÈËã¿ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³°²Ê¼ê½Ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿°å»Õ¡¦²Ú²¬ÀÄ½§¡ÊÅÄÃæÅ¯»Ê¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤¿ºÊ¡¦²Ã·Ã¡ÊÂçÃÝ¡Ë¡¢Êì¡¦±÷·Ñ¤ÎÊª¸ì¡£²áµî¤Ë¿ùÂ¼½Õ»Ò¤µ¤ó¡¢»³ÅÄ¸Þ½½Îë¤µ¤ó¡¢ÆàÎÉ²¬Êþ»Ò¤µ¤ó¡¢È¬ÀéÁð·°¤µ¤ó¤éÌ¾½÷Í¥¤¬½Ð±é¤·¤¿Ì¾ºî¤Î£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÆ±é¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£