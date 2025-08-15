·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û°ú¤±¸å ¡Ä ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Õ¥ë¥Ã¥¿¡¢¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹¡¡(8·î14ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇä¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î8·î13Æü¤«¤é14Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ15ÆüÂç°ú¤±¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<4499> ¥¹¥Ôー ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -18.94 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<3936> £Ç£× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -17.65 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7571> ¥ä¥Þ¥Î£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -17.50 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<3625> ¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥à ¡¡Åì£Ç ¡¡ -17.34 ¡¡¡¡8/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-23.78
<5258> £Ô£Í£Î ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -16.23 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<2586> ¥Õ¥ë¥Ã¥¿ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -15.90 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡ 5033.33
<4167> ¥³¥³¥Ú¥ê ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -15.30 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<3989> ¥·¥§¥¢¥Æ¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -14.88 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 18.35
<9557> ¥¨¥¢¥¯¥í ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -14.14 ¡¡¡¡8/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-47.73
<4882> ¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -13.79 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7694> ¤¤¤Ä¤â ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -13.64 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<3053> ¥Ú¥Ã¥Ñー ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -13.36 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<5240> £í£ï£î£ï£Á£É ¡¡Åì£Ç ¡¡ -13.02 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<3825> ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -12.73 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡ 4192.68
<3913> £Ç£ò£å£å£î£Â ¡¡Åì£Ç ¡¡ -12.56 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡190.48
<3686> £Ä£Ì£Å ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -12.10 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<6276> ¥·¥ê¥¦¥¹£Ö ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -11.45 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<6563> ¤ß¤é¤¤£×£Ë£Ó ¡¡Åì£Ç ¡¡ -11.35 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-47.52
<6081> ¥¢¥é¥¤¥É¥¢¥ ¡¡Åì£Ç ¡¡ -11.30 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<5591> ¥¢¥ô¥£¥ì¥ó ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -10.65 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡140.00
<265A> £È£í£ã£ï£í£í ¡¡Åì£Ç ¡¡ -10.47 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<4437> £Ç£Ä£È ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -10.14 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<4579> ¥é¥¯¥ª¥ê¥¢ ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -10.11 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<4265> £É£Ç£Ó ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -9.01 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<286A> ¥æ¥«¥ê¥¢ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -8.61 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-40.15
<7044> ¥Ô¥¢¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -8.33 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<6731> ¥Ô¥¯¥»¥é ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -8.22 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<3933> ¥Á¥¨¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -8.05 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-63.41
<8518> ¥¢¥¸¥¢Åê»ñ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -7.88 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<9345> ¥Ó¥º¥á¥¤¥Ä ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -7.77 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-24.09
<8066> »°Ã«¾¦ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -7.71 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -0.98
<177A> ¥³ー¥¸¥ó£Â ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -7.36 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-48.44
<7066> ¥Ô¥¢¥º ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -7.34 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -9.98
<4235> £Õ£Æ£È£Ä ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -7.15 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-74.38
<173A> ¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -6.93 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-33.09
<5571> ¥¨¥¥µ¥¤¥È ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -6.81 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-45.45
<6054> ¥ê¥Ö¥»¥ó¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -6.80 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<3753> ¥Õ¥é¥¤¥È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -6.80 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<2652> ¤Þ¤ó¤À¤é¤± ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -6.75 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-23.31
<6835> ¥¢¥é¥¤¥É£È£Ä ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -6.59 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-24.28
<261A> Æü¿å¥³¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -6.55 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 16.76
<4427> ¥¨¥Ç¥å¥é¥Ü ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -6.50 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<7048> ¥Ù¥ë¥È¥é ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -6.40 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7363> ¥Ù¥Ó¥«¥ì ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -6.37 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡227.59
<3858> ¥æ¥Ó£Á£É ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -6.27 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<4260> ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -6.16 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-65.00
<6545> £É£É£Æ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -6.14 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-43.44
<5010> ÆüÀºÏ¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -6.03 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-69.22
<9467> ¥¢¥ë¥Õ¥¡£Ð ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -5.94 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡7.27
<5255> ¥â¥ó¥é¥Ü ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -5.83 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿15ÆüÂç°ú¤±³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹