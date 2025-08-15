·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û°ú¤±¸å ¡Ä ¥Çー¥¿¥»¥¯¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢£Ó¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¡(8·î14ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î8·î13Æü¤«¤é14Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ15ÆüÂç°ú¤±¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<7409> ¥¨¥¢¥í¥¨¥Ã¥¸ ¡¡Åì£Ç ¡¡ +41.42 ¡¡¡¡8/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 28.32
<6574> ¥³¥ó¥ô¥¡¥Î ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +36.34 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<176A> ¥ì¥¸¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +32.16 ¡¡¡¡8/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 17.02
<7082> ¥¸¥â¥Æ¥£ー ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +29.13 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ -4.05
<5587> ¥¤¥ó¥Ð£Ð£Æ ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +26.19 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡110.57
<6039> Æ°Êª¹âÅÙ°åÎÅ ¡¡Åì£Ç ¡¡ +21.32 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 72.00
<3856> £Á¥Ð¥é¥ó¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +20.49 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<9218> £Í£È£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +20.09 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<3691> ¥Ç¥¸¥×¥é ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +19.31 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<7685> ¥Ð¥¤¥»¥ë ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +19.11 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 96.88
<7072> ¥¤¥ó¥Æ£Í ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +18.63 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡162.32
<366A> ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +18.23 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<5070> ¥É¥é¥Õ¥È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +17.93 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<2743> ¥Ô¥¯¥»¥ë ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +17.48 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<4691> ¥ï¥·¥ó¥È¥ó£È ¡¡Åì£Ó ¡¡ +17.39 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡276.37
<7273> ¥¤¥¯¥è ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +17.07 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<6229> ¥ªー¥±ー¥¨¥à ¡¡Åì£Ó ¡¡ +16.83 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 44.71
<147A> ¥½¥é¥³¥à ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +16.41 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡395.83
<7779> ¥µ¥¤¥Ð¥À¥¤¥ó ¡¡Åì£Ç ¡¡ +15.59 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<160A> ¥¢¥º¥Ñー¥È¥Ê ¡¡Åì£Ó ¡¡ +15.56 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<7677> ¥ä¥·¥Þ¥¥¶¥¤ ¡¡Åì£Ó ¡¡ +15.20 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<4019> ¥¹¥¿¥á¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +14.64 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡ 1144.44
<7325> ¥¢¥¤¥ê¥Ã¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +14.59 ¡¡¡¡8/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 12.77
<7793> ¥¤¥áー¥¸£Í ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +14.47 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 43.15
<153A> ¥«¥¦¥ê¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +13.84 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 30.59
<2334> ¥¤¥ª¥ì ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +13.67 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<7375> ¥ê¥Õ¥¡¥Ð¥¹£Ç ¡¡Åì£Ç ¡¡ +13.62 ¡¡¡¡8/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡118.54
<5592> ¤¯¤¹¤ê¤ÎÁë¸ý ¡¡Åì£Ç ¡¡ +12.77 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 70.18
<302A> ¥Óー¥¹¥¿¥¤¥ë ¡¡Åì£Ç ¡¡ +12.52 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<2998> ¥¯¥ê¥¢¥ë ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +12.32 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-67.67
<3556> ¥ê¥Í¥Ã¥È£Ê ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +12.30 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<264A> £Ó£ã£è£ï£ï ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +12.25 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<5038> £å£×£å£Ì£Ì ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +11.98 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 49.53
<5027> ¥¨¥Ë¥Þ¥¤¥ó¥É ¡¡Åì£Ç ¡¡ +11.83 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-66.30
<3845> ¥¢¥¤¥Õ¥êー¥¯ ¡¡Åì£Ó ¡¡ +11.03 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<3905> ¥Çー¥¿¥»¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +10.72 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<5721> £Ó¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ ¡¡Åì£Ó ¡¡ +10.66 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<2215> °ì¥Ñ¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +10.59 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-70.04
<3300> ¥¢¥ó¥Ó£Ä£Ø ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +10.40 ¡¡¡¡8/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 17.57
<6045> ¥ì¥ó¥È¥é¥¯¥¹ ¡¡Åì£Ç ¡¡ +10.26 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 64.13
<6627> ¥Æ¥é¥×¥íー¥Ö ¡¡Åì£Ó ¡¡ +10.25 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-11.44
<9145> ¥Ó¥¤¥ó¥°£È£Ä ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +9.25 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 29.21
<4811> ¥É¥ê¥à¥¢ー¥Ä ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +9.18 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 96.92
<2673> Ì´¤ß¤Ä¤±Ââ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +9.15 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 44.83
<1443> µ»¸¦£È£Ä ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +9.09 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 26.24
<2750> ÀÐ¸÷¾¦»ö ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.72 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡162.78
<7707> £Ð£Ó£Ó ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +8.72 ¡¡¡¡8/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<6343> ¥Õ¥êー¥¸¥¢ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.49 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 37.99
<7062> ¥Õ¥ì¥¢¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +8.19 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<5845> Á´ÊÝÏ¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +7.83 ¡¡¡¡8/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 35.61
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿15ÆüÂç°ú¤±³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹