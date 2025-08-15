決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 荏原、朝日インテク、Ａｐｐｉｅｒ (8月14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月13日から14日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 ＦＦＪ <7092>
26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比48.8％増の9.3億円に拡大したが、通期計画の38.1億円(中央値)に対する進捗率は24.5％となり、4年平均の24.3％とほぼ同水準だった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7092> ＦＦＪ 東Ｐ +15.08 8/14 1Q 48.81
<4301> アミューズ 東Ｐ +15.04 8/14 1Q 267.22
<3252> 地主 東Ｐ +13.00 8/14 上期 -55.30
<3397> トリドール 東Ｐ +12.00 8/14 1Q 66.98
<4449> ギフティ 東Ｐ +11.41 8/14 上期 72.61
<9612> ラックランド 東Ｐ +10.68 8/14 上期 27.19
<6361> 荏原 東Ｐ +10.55 8/14 上期 9.45
<6592> マブチ 東Ｐ +8.29 8/14 上期 -40.36
<3962> チェンジＨＤ 東Ｐ +7.72 8/14 1Q -59.16
<7354> Ｄｍミックス 東Ｐ +7.58 8/14 上期 21.33
<7071> アンビスＨＤ 東Ｐ +6.48 8/14 上期 -29.16
<3661> エムアップ 東Ｐ +4.98 8/14 1Q 59.64
<7747> 朝日インテク 東Ｐ +4.57 8/14 本決算 10.98
<6070> キャリアＬ 東Ｐ +4.30 8/14 1Q 16.93
<4337> ぴあ 東Ｐ +3.79 8/14 1Q 265.33
<4180> Ａｐｐｉｅｒ 東Ｐ +3.63 8/14 上期 39.01
<9989> サンドラッグ 東Ｐ +2.77 8/14 1Q 14.13
<7383> ネットプロ 東Ｐ +2.10 8/14 1Q 205.51
<3681> ブイキューブ 東Ｐ +1.92 8/14 上期 赤転
<6191> エアトリ 東Ｐ +1.57 8/14 3Q 17.04
<3694> オプティム 東Ｐ +1.45 8/14 1Q 21.76
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ +1.17 8/14 1Q -23.77
<9628> 燦ＨＤ 東Ｐ +1.03 8/14 1Q -0.23
<3135> マーケットＥ 東Ｐ +0.98 8/14 本決算 53.51
<6533> オーケストラ 東Ｐ +0.83 8/14 上期 -29.34
<3993> パークシャ 東Ｐ +0.42 8/14 3Q 57.46
<4481> ベース 東Ｐ +0.14 8/14 上期 22.74
<3196> ホットランド 東Ｐ +0.05 8/14 上期 -71.97
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
