女優の鈴木保奈美が15日、自身のインスタグラムを更新。14日に59歳の誕生日を迎え、祝福に集まった「日の出鉛筆人事部」とのショットを公開した。

「お祝いのコメントくださった皆さまありがとうございました」とフォロワーへのお礼をつづり、「昨夜は日の出鉛筆人事部の面々が集まってくれました」と6月まで放送されたドラマ「人事の人見」（フジテレビ系）の共演者とのショットを投稿。

新納慎也、松本まりか、前田敦子、前田友里子、桜井日奈子、ヘイテツと笑顔の集合写真で、「暑いのにみんな一生懸命働いて、勉強していて(もと)部長は頭が下がります。そしてわたしもキビキビせねばと思ったよ」と“人事部長”としてコメント。「そしてこの写真はお店に居合わせたお客さんが撮ってくださいました。何度もお願いしてしまったのに、『ドラマ観てました』って。ありがとうありがとう」と撮影者に感謝し、「Thank you for the heartwarming birthday night」と記した。

フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます 素敵な一年になりますように」「日の出鉛筆の皆さん、撮影終わっても仲良しでいいですね！」「良い一年になりますように」「保奈美さん 美しすぎます」などのコメントが届いている。