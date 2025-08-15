¥«¥á¥é¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç½Å¤¤¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎµßÀ¤¼ç¡ª ¸ª¤Ø¤Î¾×·â¤òÂçÉý·Ú¸º¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥°ÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²÷Å¬¤Ç¤·¤¿
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
½Å¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦Èè¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µÞ¤¤¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê±Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥º¥ó¥º¥ó¤È¤¤¤¦¾×·â¤¬¸ª¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ï¡¢¹©¶ñÉÔÍ×¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÁõÃå¤·¾×·â´ËÏÂ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ¥á¡¼¥«¡¼¼Â¸³¤Ç¤ÏºÇÂç53¡ó¤â·Ú¸º¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½Å¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ÇÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¯¥ê¥Ã¥×¼°¤ÇÁõÃå¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±
¤³¤Á¤é¤¬º£²ó»î¤·¤¿¡Ö¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡×¡£¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¾×·âµÛ¼ýÁõÃÖ¡È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÅ¾ÍÑ¡É¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ¡£
10kg°Ê²¼ÂÐ±þ¤ÎLight¥â¥Ç¥ë¤È¡¢10¡Á20kgÂÐ¾Ý¤ÎHEAVY¥â¥Ç¥ë¤Î2¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¿Í»Ø¤·»Ø¤°¤é¤¤¤Ç¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£ÁõÃå»þ¤Ï¾å²¼¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò°ìÅÙ¼è¤ê³°¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¶´¤ß¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò65mm¤Û¤É¤¿¤ï¤Þ¤»¤Æ¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¤¿¤ï¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÂ¦¤Ë²Ù½Å¤¬¤«¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼ê½ç¤ÎÍý²ò¤ò´Þ¤á¤Æºî¶È»þ´Ö¤Ï5Ê¬¤Û¤É¡£¾åµ¤ÎÄ¹¤µÄ´À°¤â¥·¡¼¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë¾×·â¤¬¸º¤ë¡ª
¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÆ°ºî¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤³¤Á¤é¡£°ú¤ÃÄ¥¤êÎÏ¤Ë±þ¤¸¤ÆËÜÂÎ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Î¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÄÉ½¾À¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÉ¤ì¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ª¤Ø¤Î¾×·â´¶¤âÌÀ¤é¤«¤ËÏÂ¤é¤®¡¢ÆÃ¤ËÃåÃÏ»þ¤Î¡È¥É¥¹¥ó¡É¤È¤·¤¿½Å¤µ¤¬ÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¡¼¥«¡¼¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢²Ù½Å¤¬151N¤«¤é70.2N¤Ø¤ÈºÇÂç53¡ó¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó²ÙÊªÎÌ¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂÎ´¶¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¿ôÃÍ¤¬Âç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¸ú²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤ê½Å¤¤¤Û¤ÉÂÎ´¶¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢5¡Á7kg¤Û¤É¤Î²ÙÊªÎÌ¤Ç¤â¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡ª
Æ°²è¤À¤ÈÁá¤¹¤®¤Æ¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀÅ»ß²è¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÉôÊ¬¤Ï²Ù½Å¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥×»þ¤Ë¤ÏÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
ÃåÃÏ»þ¤Ë¤Ï³«¤¤¤Æ¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áö¤ë¤È¤¤Ê¤É¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤ëºÝ¤ÎÊý¤¬¸ú²Ì¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¾å²¼Æ°¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç²÷Å¬À¤¬¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×Éý¤Ï25mm¡¢¸ü¤µÌó1.5mm¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤³¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯°Ê³°¤Ë¤â¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âÅëºÜ²ÄÇ½¡£
4,000±ß¤Û¤É¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬1ÃÊ³¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â½Å¤µ¤ò¶ìÄË¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¡ª ¾ÜºÙ¤Ï²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤É¤¦¤¾¡ª
¡ä¡ä¸ª¤Ø¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç·Ú¸º¤¹¤ë¡Ã¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó
