¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡Æôºê»ÔµÄ²ñµÄÄ¹ÇÕ¡Û¾åÅÄ¼ÓÆà¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤Î»²Àï¤ÇÁá¤¯¤â¾å¡¹¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ´¶¤¸¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÆôºê»ÔµÄ²ñµÄÄ¹ÇÕ¡×¤¬¡¢16Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡²¿¤ÈÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆôºê¤È¤Ê¤ë¡£Âçºå»ÙÉô¤Î¾åÅÄ¼ÓÆà¡Ê29¡¦123´ü¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤Ï°Õ³°¡£²¿¤«¤ä¤é¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡©¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤«¤Ê¡Á¡£¼«³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£Âçºå¤Î¥Î¥ê¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ÖÎý½¬¤Ç²¿²ó¤«¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤é¿´ÇÛÌµÍÑ¤À¡£Á°¸¡¤Î´¶¿¨¤â¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢´¶¤¸¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2020Ç¯7·î23¡Á28Æü¤Î¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¤·¤é¤Ê¤ß¾Þ¡×¤Ë5ÆüÌÜ¤«¤éÄÉ²Ã»²Àï¤·¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥×¡¼¥ë¡£2¹æÄú¤Î1R¤È5¹æÄú¤Î9R¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½éÆü2Áö¤«¤é¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£