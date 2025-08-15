Image: John Gress Media Inc / Shutterstock.com

未来感あるけど実用性は未知数？

AI強化版Siriの発表は、珍しく大きな失敗となり、Apple（アップル）にとって黒星となってしまいました。しかし、AppleはまだまだApple Intelligenceを諦めるつもりはないようです。最新の報道によると、Appleは今後2年以内に家庭用ロボットを発売し、さらに顔と性格も備えたAIアシスタントを売り込む計画のようです。噂が本当なら、テーブルに置けるロボットアーム型の端末に画面を付けた形になるみたいです。これに加え、スマートホーム向けの新製品も同時期にリリースされるとのことです。

顔つきAIロボット

私は勝手にこのロボットのことを、「棒の先についたApple Intelligence」と呼んでいるんですが、より人間らしくユーザーとやり取りできるらしいです。家庭用ロボットの噂は以前からありましたが、Apple関連の有力な情報源として知られるBloombergのMark Gurman氏によると、Appleはこのロボットを人間の会話の中に自然に入り込み、あたかもその場に参加しているかのように振る舞わせることを検討しているとのこと。伸縮式のロボットアームの先端に、iPad miniほどの画面が付き、そこに漫画風の顔が表示されるという、これまでで最も擬人化されたSiriの姿となりそうです。AppleはSiriの見た目として2種類をテストしたとされています。ひとつはMacのFinderアイコンをアニメ化したもの、もうひとつはミー文字風のデザイン。個人的には前者のアイコンのアニメ化を選んでほしいところです。

ちなみに今年1月にAppleが発表した研究論文では、このAIの動きが紹介されました。試作版AIフレームワーク「ELEGNT」は、命令やユーザーの動きを追えるだけでなく、より自然で人間味のあるやり取りが可能。たとえば天気を聞かれたとき、即座に予報を読み上げるのではなく窓の外を見てからこちらを見て、「今日は晴れですが、雨の可能性もありますよ」と答える、といった感じです。

まだまだロボットは発展途上

楽しそうなAIのように思えますが、重要なのは楽しさではなく、実用性。ここ数か月で、AmazonのAlexa+のような家庭向けAIが少しずつ登場していますが、初期レビューでは会話はできても文脈理解がまだ不十分だと指摘されています。

Appleは、TCLのAiMeやサムスンのBallieのような車輪付きのロボットや人型ロボットの構想もあるようですが、現状は試作段階です。当面はドアベルカメラや家庭用セキュリティ機器など、より現実的なスマートホーム製品が登場する可能性のほうが高そうです。

2027年発売か

Gurman氏の情報によると、この「棒付きApple Intelligence」が登場するのは2027年の見込みです。その前に、会話機能のない簡易版が登場する可能性があり、それはスマートスピーカーに画面を付けたような製品になりそうです。Echo SpotやGoogle Nest Hubに近いイメージですが、壁掛け対応が可能でカレンダー、FaceTime、Apple Musicなどのアプリを通じてメモ作成、ビデオ通話、スマートホーム操作ができるとのことです。これらは現在、Charismaticというコードネームの新OS上で動作するとされています。

ただし、こうしたロボットが展開されることに意味が出るのは、まずApple IntelligenceとSiriが軌道に乗ってから。Gurman氏によると、Appleは社内でLLM Siriという名前の新バージョンを来年春にも投入予定ですが、過去のAI関連発表のように延期される可能性も否定できません。この新Siriはビジュアルも刷新され、以前の失敗を忘れさせる狙いがあるとみられます。

自社開発モデルを使うか、AnthropicのClaudeのような外部モデルを採用するかは未定ですが、いずれにせよ、ロボットアーム型AIの前にまずはスマートフォン上でのAI体験に慣れる必要がありそうです。