Àï¸å80Ç¯¤ÎÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ª¤³¤È¤Ð½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤Î¸ÀÍÕÀ¹¤ê¹þ¤à¼°¼
¤¤ç¤¦¤Ï¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Ï¡ÖÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡×¤Ê¤É¤È¡¢½ªÀï80Ç¯¤Î¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¤ÎÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ì¿¤ò¼º¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤È¤½¤Î°äÂ²¤ò»×¤¤¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò¿·¤¿¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢»ä¤¿¤Á³§¤Ç¿´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´õµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¡ÖÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡×¤ÇÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¡¢»²Îó¤·¤¿°äÂ²3358¿Í¤¬ÀïÁè¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤è¤½310Ëü¿Í¤òÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñÀïË×¼Ô°äÂ²ÂåÉ½¡ÊÉã¿Æ¤¬Àï»à¡Ë ¹¾ÅÄÈ¥¤µ¤ó¡Ê82¡Ë
¡ÖÀï¸å¤Î¸·¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë²æ¤¬¹ñ¤Ïº£¤³¤½¡¢Áè¤¤¤Î¤à¤Ê¤·¤µ¡¢Éü¶½¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òÀ¤³¦¤ØÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á°äÂ²¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤è¤ë³èÆ°¤Î³È½¼¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÀÀ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¤Ç½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡£°äÂ²¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤Î·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÅ²¼¤Î¤ª¤³¤È¤Ð¤Ë¤Ï¡¢µîÇ¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Öº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡×¤È¤¤¤¦1Ê¸¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò·è¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡È¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¡¢¼°¼¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Î¼°¼¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢2013Ç¯¤ÎÂè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¸å¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÉÔÀï¤ËÂÐ¤¹¤ë·èÁ³¤¿¤ëÀÀ¤¤¤òÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£