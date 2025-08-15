²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤âÄË¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡Ö²ã¡×¤Ë³Ø¤Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ö¡ÈÄË¤¯¤Ê¤¤¡ÉÃí¼Í¡×¤ä¡Öµ¤Î®´¶ÃÎ¥É¥í¡¼¥ó¡×¤â¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
²Æ¤ÎÌñ²ð¼Ô¡Ä¡Ö²ã¡×
¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¡£
¡Ö¡ÈÄË¤¯¤Ê¤¤¡ÉÃí¼Í¿Ë¡×¤ä¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡Öµ¤Î®´¶ÃÎ¥É¥í¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¡¢²ã¤ÎÀ¸ÂÖ¤«¤é³Ø¤ÖºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤âÄË¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
´ØÀ¾Âç³Ø¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢²ã¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÌÏÊï¤·¤ÆÄË¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤Ãí¼Í¿Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿Í´Ö¤ÎÈéÉæ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Ìó0.1¥ß¥ê´Ö³Ö¤Ç¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖÄËÅÀ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ã¤Î¿Ë¤ÎÂÀ¤µ¤Ï¤ï¤º¤«0.05¥ß¥ê¤ÈºÙ¤¯¡¢ÄËÅÀ¤ò¤µ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÙ¤¤¿Ë¤ò¼ÂÍÑ²½¤¹¤ë¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¡¦¡¦¡¦
´ØÀ¾Âç³Ø¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¡¡ÀÄÌøÀ¿»Ê¶µ¼ø
¡ÖºÙ¤¯¤¹¤ì¤ÐÄË¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ»É¤µ¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²ã¤Ï½ÀÆð¤ÇºÙ¤¤¿Ë¤ò¡¢»É¤·Êý¤Î¹©É×¤ò¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¡Ú²ã¤Î»É¤·Êý¤Î¹©É×¡Ò1¡Ó¥®¥¶¥®¥¶¤Î¿Ë¡Û
²ã¤Î¿Ë¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊ£¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2ËÜ¤ÎÀèÃ¼¤¬¥®¥¶¥®¥¶¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ë¤ò»É¤¹¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2ËÜ¤Î¥®¥¶¥®¥¶¤Î¿Ë¤ò¸ò¸ß¤Ë¾å²¼¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë·ì¤òµÛ¤¦¤¿¤á¤Î¿Ë¤ò»É¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥¶¥®¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÈéÉæ¤È¤ÎÀÜ¿¨ÌÌÀÑ¤ò¸º¤é¤·Ëà»¤¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÚ¤êÎö¤¯ÎÏ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê¤á¤ë¤È¤¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤êÎö¤¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤ÏÂ¾ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤Î¿Ë¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÀèÃ¼¤¬¥®¥¶¥®¥¶¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤¬º¸±¦¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Ë¤òºîÀ½¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÈéÉæ¤Ë»É¤¹¤ÈÂç¤¤¯¤¿¤ï¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ò¸ß¤Ë¿¶Æ°¤µ¤»¤ë¤È¤¿¤ï¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ï¤ß¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬ÄË¤ß¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ã¤Î»É¤·Êý¤Î¹©É×¡Ò2¡Ó²óÅ¾¡Û
¤µ¤é¤Ë¡¢²ã¤ÏÈéÉæ¤ò»É¤¹¤È¤¡¢¿Ë¤òº¸±¦¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é»É¤·¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¹©¶ñ¤Î¥¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀÅ»ßÄñ¹³ÎÏ¤¬¸º¤ê¡¢»É¤µ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤âºîÀ½¤·¤¿¿Ë¤Ç¼Â¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»É¤·¤¿¤È¤¤ËÈæ¤Ù¡¢²óÅ¾¤µ¤»¤¿Êý¤¬ÈéÉæ¤Î¤¿¤ï¤ß¤¬¸º¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»É¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÀÄÌø¶µ¼ø¤Ï0.08¥ß¥ê¤Î¶ËºÙ¤Î¿Ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆýÍÄ»ù¤ä»Ò¤É¤â¡¢ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¡¢¥Ú¥Ã¥È¡¢ÈþÍÆ¤Ç¤ÎÃí¼Í¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÄÌøÀ¿»Ê¶µ¼ø¤Ï¡¢
¡ÖºÙ¤¯¤Æ½ÀÆð¤Ê¡ÈÄË¤¯¤Ê¤¤¡ÉÃí¼Í¿Ë¤¬¼ÂÍÑ²½¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤ËÅÏ¤ì¤Ð½õ¤«¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¸¤Êª¤Î¹½Â¤¤äµ¡Ç½¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÌÏÊï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÀ¸ÊªÌÏ¼Ì¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥ß¥ß¥¯¥ê¡¼¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥¶¥Æ°Êª´Ç¸îÂç³Ø¡¡Ä¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¡§
²ã¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤ÎÅ¨¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£ºÇÀèÃ¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¸Êª·Ï¤ä¹©³Ø·Ï¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¤ËÉé²Ù¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
²ã¤Î±©¤Ð¤¿¤¸¦µæ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó³«È¯
ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ±¡¤ÎÃæÅÄÉÒÀ§½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢º«Ãî¤äÄ»¤Ê¤É¤Î¡ÖÈô¤ÖÀ¸¤Êª¡×¤¬¤É¤¦Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÅÄÉÒÀ§½Ú¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë²ã¤Î±©¤Ð¤¿¤¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢±©¤Ð¤¿¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿µ¤Î®¤¬¾²¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
²ã¤ÏÂÎÄ¹¤Î10ÇÜÀè¤Îµ¤Î®¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿Í´Ö¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î3¡¢4³¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ã½Ó¾´¡§
²ã¤Ï±©¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Çµ¤Î®¤ò´¶¤¸¤Æ¤É¤³¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ä¥Þ¥¶¥Æ°Êª´Ç¸îÂç³Ø¡¡Ä¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¡§
¥¤¥ë¥«¤Î¥½¥Ê¡¼¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö²ã¤Îµ¤Î®´¶ÃÎ¡×¤Ï¡¢´û¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÅÄÉÒÀ§½Ú¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾²¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÅª¤ÊÅ¸Ë¾¤Ï¡¼
¢§ºÒ³²µß½õ¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÈô¹Ô¤Î°ÂÄê²½
¢ÍÈô¹ÔÃæ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëµ¤Î®¤ÎÊÑ²½¤«¤é´¤ãª¤Ê¤É¤Î¾ã³²Êª¤Îµ÷Î¥¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Æ°¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ë
¢§¿åÆ»´É¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷
¢ÍµµÎö¤ä¾ã³²Êª¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµ¤Î®¤ÎÊÑ²½¤ò´¶ÃÎ¤·¤ÆÃÎ¤é¤»¤ë
¢§²ã¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡Ö¶õµ¤¤ÎÊÉ¡×
¢Í²ã¤¬Èô¤Ó¤Ë¤¯¤¤µ¤Î®¤Ê¤É¤Ç»¦¤µ¤Ê¤¤Ãî½ü¤±¤â
¥ä¥Þ¥¶¥Æ°Êª´Ç¸îÂç³Ø¡¡Ä¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¡§
ËÍ¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÀ¸Êª¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤¹¤´¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËÍ¤é¤¬¿¿»÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¡À¤Âå·¿¤Î´Ä¶¤Ë¤¤¤¤¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬ÀäÂÐÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ê¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡¡2025Ç¯8·î12ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë