´Ä¶´ÉÍý¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï3.3ÇÜÁý±×¤Ø
¡¡´Ä¶´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー <4657> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯6·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ71.2¡ó¸º¤Î9400Ëü±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢26Ç¯6·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ3.3ÇÜ¤Î3²¯1000Ëü±ß¤Ë£Ö»ú²óÉü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8´üÏ¢Â³Áý¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2²¯4200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-1.9¡ó¢ª-28.7¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
