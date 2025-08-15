¾®ÅèÍÛºÚ¡¢AKB»þÂå¤Î¡ÈÍ£°ì¤Î¿´¤Îµß¤¤¡É¤ò¹ðÇò¡Ö¤ª»Ð¤µ¤óÁÈ¤Ï¡Ä¡×
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£AKB»þÂå¤Î¿´¤Îµß¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏAKB»þÂå¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¤È½Ð±é¤·¡¢ºßÀÒÅö»þ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£3¿Í¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
AKB¸½ÌòÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢5Ç¯´ÖµÙ¤ß¥¼¥í¤È¤¤¤¦Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾®Åè¤Ï¡ÖÍ£°ì¤Î¿´¤Îµß¤¤¤¬°ËÀªÃ°¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö°ËÀªÃ°¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÇúÇã¤¤¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¡Ø109¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤µ¤óÁÈ¤Ï°ËÀªÃ°¡¢¼ã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼ÁÈ¤Ï109¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï¡ÖM¥¹¥Æ¤Î´Ö¤Ë¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¼ýÏ¿¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡ÖM¥¹¥Æ¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¤¤«¤é´Ö¤¬¶õ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
»Ø¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Æ¥ìÄ«¤Ç¥¢¥µ¥¤¡¼¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âè1¼¡¥Ö¡¼¥à¤Î¥¢¥µ¥¤¡¼¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£