¸µ¡È¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¡É¡¡°úÂà¸å¤Î¡È·ãÊÑ¡ÉÉ¡¥Ô¥¢¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ä¤¤¤Ã¤Ý¤¦¸µ¡Èwith B¡É¤Î°Õ³°¤Ê¸½ºß¤Ï¡©
8·î14Æü¡¢SDN48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½¿Í¸æÍÑÃ£¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Á¤å¡Ê40¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡È¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£¸¶¤·¤ª¤ê¡Ê35¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ£¸¶¤Î¡È·ãÊÑ¤Ö¤ê¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£¸¶¤Ï2016Ç¯¤Ë¥³¡¼¥¸¡Ê37¡Ë¤È¿ù±ºÂçµ£¡Ê38¡Ë¤Ë¤è¤ë2¿ÍÁÈ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¡×¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß with B¡×¤ò·ëÀ®¡£ÍâÇ¯¤Î¸µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤!¤ª¤â¤·¤íÁñ ¼ã¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄºÂ×º£Ç¯¤âÃ¯¤«Çä¤ì¤ÆSP¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯3·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£4·î¤«¤éËÜÌ¾¤Î¡ÖÆ£¸¶¤·¤ª¤ê¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖÅÐ¾ì¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡ÈÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡É¤Î¹õÈ±¥Ü¥Ö¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿Æ£¸¶¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¶á±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤ÇÁ°È±¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É¡¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥¹¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ý¿Í»þÂå¤«¤é°õ¾Ý¤¬·ãÊÑ¤·¤¿Æ£¸¶¤ËÂÐ¤·¡¢X¤Ç¤Ï¡ÔÃ¯¤À¤è¤³¤Î¿Íw¡Õ¡ÔºÇ½é¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤¬¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥Ö¥ë¥¾¥ó¤µ¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¤È¤³¤í¤Çwith B¤Î2¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Õ
with B¤³¤È¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¤Ï2020Ç¯¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß with B¡×¤Î²ò»¶¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¡£¥³¡¼¥¸¤È¿ù±º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÌ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¸µ¡¹Ìò¼Ô»ÖË¾¤Ç¡¢¡Èwith B¡É»þÂå¤Ë¤â¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö-in the sky-¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡Ø¤³¤ì¤Ï·ÐÈñ¤ÇÍî¤Á¤Þ¤»¤ó!¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Âç·¿Âç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ØSPADIE¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Û¤«¡¢³¤³°¤ÎÍÌ¾Âç²ñ¤Ê¤É¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Î¥³¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÇÂç³ØÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£²ò»¶¸å¤Ï¥¢¥á¥Õ¥ÈÁª¼ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁª¼ê¤ò°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¡¢½÷ÀÀìÍÑ¤Î²ñ°÷À©¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ò³«¶È¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ï8·î12Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿ÏÃÂê¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥É¥é¥Õ¥È¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤äÍ¦Âà¤Ê¤É¤ÇÂè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤¿25¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Î³«Âó¤Î¤¿¤á¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â3000Ëü±ß¤òÅÒ¤±¤¿ÂÎÎÏ¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¥³¡¼¥¸¤µ¤ó¤ÏÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂÎ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¤ä¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»å°æ²ÅÃË¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÈÂÐÅù¤ËÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÎÎÏ¼«Ëý·Ï¤Î´ë²è¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
º£¸å¡¢¸µ¡Èwith B¡É¤Î2¿Í¤ò¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£