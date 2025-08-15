ジェット機が、2004年から2009年にトイズファクトリーよりリリースしたシングルおよびアルバム作品を、8月23日より各種サブスクリプションサービスにて一挙配信する。

（関連：JUN SKY WALKER(S)、「白いクリスマス」セルフカバーでよみがえる青春という甘い痛み）

ジェット機は、JUN SKY WALKER(S)の宮田和弥（Vo）、ユニコーンの川西幸一（Dr）、元ハートバザールのakkin（Gt）、ジァイアントステップの野田タロウ（Ba）により結成された4人組ロックバンド。2004年にメジャーデビューし、2009年7月の解散までにミニアルバムを含む5枚のアルバムと3枚のシングルをリリースした。今回のサブスク解禁では、これら全8作品が配信対象となる。

また、「赤いヒヨコ」「Fly high」「FULLSWING」「crayon」など、バンドの代表曲7曲のMVもトイズファクトリー公式YouTubeチャンネルにて同日に公開される。

さらに、2026年2月1日には宮田和弥の還暦を祝う『宮田和弥還暦LIVE “60’s Flight”』を開催。JUN SKY WALKER(S)とJet-ki（ジェット機）によるスペシャルな対バンライブとなり、チケットの一般発売は8月23日10時よりスタート。詳細はJUN SKY WALKER(S)の公式サイトおよびSNSにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）