東京株式（大引け）＝７２９円高と急反発、ＧＤＰ堅調で再び最高値を更新 東京株式（大引け）＝７２９円高と急反発、ＧＤＰ堅調で再び最高値を更新

１５日の東京株式市場で日経平均株価は急反発。朝方に発表された４～６月期国内総生産（ＧＤＰ）が堅調だったほか円安も追い風となり、日経平均株価は２日ぶりに史上最高値を更新した。



大引けの日経平均株価は前日比７２９円０５銭高の４万３３７８円３１銭。プライム市場の売買高概算は２１億６５４４万株。売買代金概算は５兆６１１３億円となった。値上がり銘柄数は８５３と全体の約５２％、値下がり銘柄数は７０３、変わらずは６６銘柄だった。



前日の米株式市場では、米７月卸売物価指数（ＰＰＩ）の上昇率が予想を上回ったことなどが警戒され、ＮＹダウは１１ドル安と小幅反落した。ただ、日経平均株価は値頃感からの買いも流入し２１７円高でスタート。寄り前に内閣府が発表した４～６月期ＧＤＰは実質の年率換算で１．０％増と市場予想（０．４％）を上回ったことも好感された。また、１ドル＝１４７円台前半へ円安が進行したことも追い風となった。前場は４万３０００円ラインを意識する場面があったが、後場に入ると一気に上値を切り上げ上昇幅は７００円を超えた。結局、日経平均株価は１３日につけた終値ベースの最高値（４万３２７４円６７銭）を２日ぶりに更新。ＴＯＰＩＸも最高値に上昇した。半導体関連などハイテク株や大手銀行、電線など主力株に買いが流入した。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ<9984.T>が連日の上昇で最高値を更新したほか、レーザーテック<6920.T>やディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>が高い。堅調なＧＤＰが好感され三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>が最高値に買われ三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>やみずほフィナンシャルグループ<8411.T>といったメガバンクが上昇。フジクラ<5803.T>や古河電気工業<5801.T>が上昇し、サンリオ<8136.T>やソニーグループ<6758.T>、ファーストリテイリング<9983.T>も値を上げた。



半面、今期業績予想の下方修正を発表した電通グループ<4324.T>が急落し、川崎重工業<7012.T>やＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735.T>、ＬＩＮＥヤフー<4689.T>が安い。三菱電機<6503.T>が値を下げ、クレディセゾン<8253.T>やセブン＆アイ・ホールディングス<3382.T>、ニトリホールディングス<9843.T>、花王<4452.T>が軟調だった。



出所：MINKABU PRESS