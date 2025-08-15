¡ÚÃæÆü¡ÛÃæÅÄæÆ°úÂà²ñ¸«¤Ç°ìÌä°ìÅú¡Ö²ù¤¤¤ò°ì¤Äµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÁ´¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢£±£µÆü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÂÎ½Å¤ò£±£µ¥¥íÍî¤È¤¹¤Ê¤ÉÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¹øÄË¤¬²óÉü¤»¤º¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ï²ñ¸«¤Ç¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½°úÂà¤ò·è¤á¤¿»þ´ü¤ÈÍýÍ³¤Ï
¡¡ÃæÅÄ¡¡£²¤«·îÁ°¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÆü¡¹¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬ËþÂ¤¤¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£±£¸Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡¡ÃæÅÄ¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÃæÅÄæÆ¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££³µåÃÄ¤È¤âÂç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿»×¤¤¤Ï
¡¡ÃæÅÄ¡¡µîÇ¯¡¢ÂÎ½Å¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¡£¤Þ¤À²¿Ç¯¤âÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤Þ¤ê²óÉü¤â¤»¤º¡¢¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥×¥íÀ¸³è¤Ç²ù¤¤¤Ï
¡¡ÃæÅÄ¡¡£±£¸Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£²ù¤¤¤ò°ì¤Äµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐºÇ¸å¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ï
¡¡ÃæÅÄ¡¡¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÍè¤Æ½é¤á¤Æ¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Ã¤¿¤È¤¡£¤¢¤Î´¿À¼¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤¢¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Ì¾¸Å²°¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï
¡¡ÃæÅÄ¡¡Ì¾¸Å²°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï²¹¤«¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤â¡¢¤¹¤´¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£ËÍ¼«¿È²¿ÅÙµß¤ï¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤À¼±ç¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½°úÂà¤Þ¤Ç¤ËÃæÆü¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤Ï
¡¡ÃæÅÄ¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ£Á¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤â¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤â¤¦£±ÅÙÌîµå¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤È´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é°úÂà¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï
¡¡ÃæÅÄ¡¡¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤Ç¹Í¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤â¤¦£±Ç¯¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥¹¥Ñ¥Ã¤È·è¤á¤¿
¡¡ÃæÅÄ¡¡¥¹¥Ñ¥Ã¤È·è¤á¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¿¶¤ì¤Æ°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¯¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢°ì·³¤Ï£Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊÑ¤Ê¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁá¤¯¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤éÈ¯É½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤´²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡¡ÃæÅÄ¡¡Ä¹½÷¤ÏÁ°¤«¤é¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¼¤Î£²¿Í¤Ï¤Í¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡£ºòÆü¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡¢Â¿Ê¬Á´¤¯Ìõ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¥Ñ¥Ñ¤Ïº£Ç¯¤ÇÌîµå¤ò¼¤á¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÄ¹ÃË¤Ë¤·¤¿¤±¤É¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¼¡¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÊó¹ð¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¡½¡½£³£¶ºÐ¤ÎÃæÅÄæÆ¤¬£±Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÅÄæÆ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð
¡¡ÃæÅÄ¡¡¤É¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤Ï¤ä¤á¤È¤±¤è¡£¤½¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤âÃ¡¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¹¥¤¤ä¤ï¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤ä¤³¤¤¤Ä¡¢À¸°Õµ¤¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Àè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÃæÅÄæÆ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤«
¡¡ÃæÅÄ¡¡ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±ÈÖ¤Ï¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤È¤«¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²¼¤Ç¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤È´À¤ò¤«¤¤¤ÆÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£