¡¡Ä¹ºê³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï15Æü¡¢¥µ¥ó¥´¤òÌ©µù¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³°¹ñ¿Íµù¶Èµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñÀÒ¤Î26¡Á60ºÐ¤Î5¿Í¤ò7·î6Æü¤ËÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¹ºê¸©¤ÎÃË½÷·²ÅçËÌÀ¾¤Î³¤°è¤ÇÆ±5Æü¡¢Áà¶ÈÃæ¤ÎµùÁ¥¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÎ³¤Æâ¤Ç¥µ¥ó¥´¤òºÎÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤ÇÄ¹ºêÃÏ¸¡¤Ïº£·î15Æü¡¢5¿Í¤òµù¶ÈË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê³¤ÊÝ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5¿Í¤Î¤¦¤Á4¿Í¤ÏÃ»´üÂÚºß¥Ó¥¶¤ÇÆþ¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹ºê³¤ÊÝ¤Ï¡¢6·î¤Ë¤âÆ±¤¸³¤°è¤Ç¥µ¥ó¥´µù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³°¹ñ¿Íµù¶Èµ¬À©Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç7·î25Æü¤Ë5¿Í¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¤Û¤«¡¢Åö»þµùÁ¥¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼«±Ä¶ÈÂÀÅÄÏÂÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤òÆ±Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£