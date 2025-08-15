テレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」が１４日に放送された。

この日のテーマは「副業芸能人ＳＰ」。ピン芸人・ザブングル加藤が出演し、週に２〜３日ほど、消防設備士を副業をしていると明かした。

加藤は、２０１９年に発覚した闇営業問題と、その直後のコロナ禍による収入減を回想。「（闇営業の謹慎で）半年ぐらい無収入になったんですね。謹慎明けて、（明石家）さんまさん、カンニング竹山さんとか、いろいろ仕事に呼んでくださって。けっこう、いい感じに復活できるかと思ったら、コロナが来て…。またドーンと落ちたんで。どうしようもない時期やったんですよ」と振り返った。

加藤は「（収入は）もう、ほぼゼロみたいなときもありましたね。家族います。子供も２人いますし。家の住宅ローンも残ってましたんで。これはヤバいってなって消防設備士の、そういえば安定した仕事があるって言ってたなと思って。その方に連絡して、やらしてくださいって」と明かした。

加藤は２０２１年にお笑いコンビ・ザブングルを解散し、以降はピン芸人として活動。現在、週に２〜３日の消防設備士の副業で月に２０〜３０万円ほどの収入を得ていると話していた。