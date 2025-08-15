中島梓織（しおり）が主宰する劇団「いいへんじ」が、新作「われわれなりのロマンティック」を上演する。

他者に抱く好意が恋愛感情か友情か判断がつかない、または区別しない「クワロマンティック」の２人を中心に据えた意欲作だ。

中島は「恋愛して結婚し、出産して育児へ進む人生のレールにうまく乗れなかったり、違和感があったりする部分に射程を広げて『好き』ということについて書いてみたいと思った」と語る。

大学のフェミニズムサークルで出会った茉莉（まつり）と蒼（あおい）は一見、恋人同士だが、本人たちは内心、違うと感じている。２人を取り巻くサークル仲間、社会人になって知った人々との会話が、各人の性的な多様性も背景にドラマを織りなしてゆく。

１９９７年生まれの中島は中学３年で高校演劇を見て「自分の考えを言葉にするには脚本を書いてみんなで作ればいい」と思い高校から演劇を始めた。８年前に早稲田大で演劇サークルの同期と「いいへんじ」を旗揚げし、「そんなことで悩まなくていいのでは？」と社会で言われそうなことに向き合ってきたという。「演劇を見ている時間が、立ち止まってみんなで考える時間になれば」と語った。

８月２９日〜９月７日、東京・三鷹市芸術文化センター星のホール。出演は小澤南穂子、飯尾朋花ほか。（電）０４２２・４７・５１２２。