µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¡ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤ÎÂ»ß¤á¤Ë¡ÖÂÐ±þ¡¢ºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡¢°¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¡×¤ò¥ê¥×¤ÇÄº¤¤¿¤¤
¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤¬£±£µÆü¡¢£Ø¤Ç¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÍè¾ì¼ÔÌó£³Ëü¿Í¤¬¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¤Ë°ì»þÂ»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þÁ±ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï£Ø¤Ç¡ÖºòÆü¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤ÎÂÐ±þ¡¢ºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡¢°¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¡¢Åö»þ¸½¾ì¤Ë¤ª¤é¤ì¤¿Êý¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¥ê¥×¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤â¤Ã¤È²£Å¸³«¤ä³ÈÂç¤·¡¢°¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢º£¸å¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤¿»þ¤Î²þÁ±¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´°Õ¸«¤Ï¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤È¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£µÈÂ¼»á¤Î£Ø¤Ë¤Ï£±£°£°£°·ï¤òÄ¶¤¨¤ë°Õ¸«¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£³Æü¸á¸å£¹»þÈ¾¤´¤í¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ£°ì¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¡¢ÃÏ²¼Å´Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤Ç¼ÖÎ¾¤ËÅÅµ¤¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥ì¡¼¥ë¤¬ÄäÅÅ¤·¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£Íè¾ì¼ÔÌó£³Ëü¿Í¤¬¿Í¹©Åç¡¦Ì´½£¤Ë°ì»þÂ»ß¤á¤µ¤ì¡¢ÂçÀª¤¬µ¢Âð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê²ñ¾ìÆâ¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¡£