オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）/Nathan Laine/Bloomberg/Getty Images

ニューヨーク（ＣＮＮ）人工知能（ＡＩ）の誇大広告の達人、オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）がダメージコントロールモードに入っている。

米オープンＡＩが誇る最新モデル「ＧＰＴ―５」は、「博士並み」の頭脳明晰（めいせき）さを持つはずだった。投資家が数十億ドルを注ぎ込んだ同社にとって、次なる大きな飛躍にもなるはずだった。

しかし、ＣｈａｔＧＰＴ（チャットＧＰＴ）は淡々として素っ気ない性格になり、基本的な質問に対する回答さえも信用できなくなった。ユーザーから嘲笑されて同社は謝罪を強いられる一方で、ＧＰＴ―５の能力を高く評価する姿勢を崩していない。

ＧＰＴ―５を「失敗作」と呼ぶべき理由は幾つかある。

１．生成ＡＩに関して以前から指摘されていた欠点の多くを浮き彫りにした（面白すぎる具体例は後述する）。

２．消費者が有料でも使いたいと思う製品をオープンＡＩが開発する能力に深刻な疑問を投げかけた。同社はまだ一度も利益を計上したことがないにもかかわらず、企業価値は５０００億ドル（約７３兆７０００億円）と伝えられており、投資家にとっては大きな懸念材料だ。

オープンＡＩがＧＰＴ−５を発表したのは今月７日。ウォールストリート・ジャーナル紙によれば、計画より約１年遅れてのリリースだった。この業界が何よりも得意とする鳴り物入りの宣伝は、サム・アルトマン氏の言葉に表れていた。

アルトマン氏はこの日、公開に先立ち、ライブ配信でＧＰＴ―５について「どんなことでも、どんな分野でも、まさに博士級の専門家」に話しかけているようだと形容した。

アルトマン氏はいつもの自信に満ちた口調で、ＧＰＴ―５は「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）が粗いピクセルだった世代からＲｅｔｉｎａディスプレーに移行したころをほうふつとさせる」「目に見える部分でも見えにくい部分でも、はるかに優れている。ここからはもう二度と元に戻りたくないと感じる」と語った。

早速使い始めたユーザーは、ＧＰＴ―５が生成した間違いだらけの回答に笑いが止まらなかった。

ジャーナリストのティム・バーク氏はＳＮＳのブルースカイに、ＧＰＴ―５に「米国の最初の大統領１２人の顔写真と、写真の下に名前を付けて一覧にして」と指示したと書き込んだ。

ＧＰＴ―５が生成したのは９人の顔写真のみ。歴代大統領の人名のつづりも独特だった。例えばジョージ・ワシントンは「Ｇｅａｒｇｅ Ｗａｓｈｉｎｇｉｏｎ（訳注：正確にはＧｅｏｒｇｅ Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ）」、ウィリアム・ヘンリー・ハリソンは「Ｗｉｌｌｉａｍ Ｈｅｎｒｙ Ｈａｒｒｔｓｏｎ（訳注：正解はＷｉｌｌｉａｍ Ｈｅｎｒｙ Ｈａｒｒｉｓｏｎ）」となっていた。

同じように生成させた直近の１２人の米大統領の一覧には、「ジョージ・Ｗ・ブッシュ」の二つのバージョンが含まれていた。いや、父と息子のふたりではない。父ブッシュは「ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ」のＷが抜けた「ジョージ・Ｈ・ブッシュ」になっていた。息子の「ジョージ・Ｗ・ブッシュ」は２人いて、２人目の顔写真は適当な男性の写真のようだった。

ＧＰＴ―５にとっては米国の基本的な地図にラベルを付けることも難しかったことが判明した。テックライターのエド・ジトロン氏はブルースカイにこう書き込んでいる。

「最初はＧＰＴ−５が正解を出したと思っていた。『Ｔｏｎｎｅｓｓｅｅ』や『Ｍｉｓｓｉｓｓｉｐｏ』、そして私のお気に入りの『Ｗｅｓｔ Ｗｉｇｉｎａ』を見るまでは（訳注：正確なつづりはＴｅｎｎｅｓｓｅｅ、Ｍｉｓｓｉｓｓｉｐｐｉ、Ｗｅｓｔ Ｖｉｒｇｉｎｉａ）」「どうか別のタイポを指摘するだけの返信はしないでほしい。私たちは皆、このジョークを読める。『Ｄｉｓｔｒｒｉｃｋｅ』はみんな知っているから（訳注：「Ｄｉｓｔｒｉｃｔ ｏｆ Ｃｏｌｕｍｂｉａ（コロンビア特別区）」のことと思われる）」

筆者が１３日に米国の地図について質問したときには、多少改善されていた。ただし、博士号がなくてもどこがバーモント州かを知っている人はいる。しかしＧＰＴ−５はそうではなかった。それに、「Ｙｉｒｇｉｎｉａ」という州名は初めて聞いた。

ＧＰＴ―５から出てくる雑多な結果は、我々のようなオタクが盲点を探す分には面白かった。しかし、ＣｈａｔＧＰＴの常連ファンの中には、笑っていない人もいた。新バージョンの個性、むしろ個性の欠如にとりわけ警戒していたからだ。

ＧＰＴ―５のリリースにあたり、オープンＡＩは１年以上にわたり利用されてきた人気の「ＧＰＴ―４ｏ」モデルも含め、それまでのモデルを実質的に引退させた。そのため過去のバージョンが大好きだったユーザーも突然利用できなくなり、オンライン署名サイトＣｈａｎｇｅ．ｏｒｇでは４０００人以上がオープンＡＩに対して復活を求めている。

「ＧＰＴ―５にはうんざり」とレディットに書き込んだユーザーは、ＣｈａｔＧＰＴの過去のモデルがこなせていた「単純なシステム」を試したところ、ＧＰＴ―５がタスクを削除したり期限を変更したりする「暴挙」に出たと伝えている。

オープンＡＩの支持者らはこれを単発の、あるいは作り話だと片付けるかもしれないが、アルトマン氏はこうした悪評に不意を突かれたようだ。ＧＰＴ―５のリリースから２４時間もたたないうちに、同氏はダメージコントロールに乗り出した。Ｘ（旧ツイッター）で、有料会員向けにＧＰＴ―４ｏを復活させるなど、一連のアップデートを発表した。

「一度に多くのものをロールアウトするので多少の混乱は予想していたが、我々が望んでいたより多少大きな混乱だった」とアルトマン氏は投稿している。

ＣＥＯがこれほどの激しい反発を予想できなかったということは、推定７億人の週次アクティブユーザーが自社製品とどのように関わっているかを明確に把握できていないことを示唆している。

おそらくアルトマン氏は、ＣＮＮ、ニューヨーク・タイムズ紙、ウォールストリート・ジャーナル紙といったメディアの報道を見逃していたのだろう。各社はＣｈａｔＧＰＴや競合チャットボットに人々が深い感情的愛着を抱き、それらがまるで本物の人間であるかのように延々と会話を交わしていると伝えている。レディットで簡単にでも検索すれば、ユーザーがこのツールを業務フローや生活にどのように取り入れているかを知ることができたはずだ。基本的な市場調査さえしていれば、オープンＡＩは、人々が頼りにしているツールを廃止する大規模なアップデートが、「少々の混乱」ではすまないものになることを把握できたはずだ。

ＣＮＮがＧＰＴ―５に対する反発について問い合わせると、オープンＡＩの担当者は、アルトマン氏が旧モデルの復活を発表したＳＮＳの公式声明と、同社がＧＰＴ―５をどのように最適化しているかを説明したブログ記事を紹介した。

この混乱した展開は、ＡＩ業界全体が「ラボ」ではなく、消費者向け製品の生産者であることを証明するのに苦戦していることを物語る。この業界が「ラボ」という呼び方を好むのは、より科学的な印象を与え、ばく大な利益を上げようとしている人々から資金提供を受けているという事実から目をそらすことができるからだ。

ＡＩ企業は、モデルのパフォーマンスについてベンチマークテストを根拠に吹聴することが多い。ベンチマークテストはボットが複雑な計算をどれだけうまくこなせるかを示すために裏側で行われるさまざまな試験だ。我々の知る限り、ＧＰＴ―５はこれらの評価を難なくクリアしている。

しかし問題は、オープンＡＩがあまりにも宣伝しすぎたため、失望は避けられなかった（あるいは避けられなかったはずだ）という点だ。

「正直なところ、オープンＡＩがこれほど中途半端なことでブランド名を失墜させるとは思わなかった」と、著名な研究者でＡＩ批評家のゲイリー・マーカス氏は記している。「理性的な世界であれば、彼らの評価額は下落するはずだ」とし、オープンＡＩはいまだに黒字化に至っておらず、ユーザー数を維持するために価格を大幅に引き下げ、競争が激化する中で人材を大量に流出させていると指摘した。

マーカス氏のような批評家にとって、ＧＰＴ―５の失敗はある種の証明だった。同氏がブログで指摘したように、イーロン・マスク氏のグロックのような他モデルもそれほど好調ではなく、ＡＩ支持者でさえ反発するという事態は転換点のように感じられる。

ＡＩについて語るとき、論点は二つのどちらかだ。一つは、私たちが今手にしているＡＩ、つまり限定的で明確な有用性を持つチャットボットであり、もう一つはオープンＡＩのような企業が開発できると主張するＡＩだ。人間を凌駕（りょうが）し、がんの治療や、地球温暖化の解決方法を教えながら、私たちを楽しませ、喜ばせてくれるマシンだ。

しかし、ＡＩの展望と現実のギャップは、新たなモデルが登場するたびに広がっていくようにみえる。

◇

本稿はＣＮＮのアリソン・モロー記者による分析記事です。