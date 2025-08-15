オリオールズの菅野智之投手が14日（日本時間15日）、本拠地でのマリナーズ戦に先発登板。5回1／3を3安打1失点にまとめ、今季10勝目（5敗）をマークした。試合は5－3でオリオールズが勝利し、好調マリナーズ相手に連勝を飾った。

■ロジン効かずピッチコムも“水没”

試合ハイライト

菅野は初回、安打（走塁死）と死球を与えたものの無失点でスタート。2回も1死から四球を出したが、後続を封じた。3、4回はいずれも3者凡退に退け、危な気ない投球を継続。5回は先頭ドミニク・キャンゾーン外野手に二塁打を浴びてピンチを背負ったが、ここも後続3人を抑えて切り抜けた。

順調にイニングを重ねた菅野だったが、5－0で迎えた6回のマウンドに立つと天気が急変。試合途中から振り出した雨が強くなり、ロジンも役に立たない状態に。さらにグラウンドは雨で煙り、視界が悪化。捕手のサインが見えないばかりか、ピッチコムも浸水して作動不良に見舞われた。

そして、菅野が1死から安打を許し、カウント1－1となったところで降雨中断。一度ベンチに引き上げたものの、中断が2時間18分に及んだことから続投は見送り。再開後は2番手リコ・ガルシア投手がマウンドに立った。

この救援投手が本塁打を浴びたため、菅野が残した走者が失点となったが、試合は5－3で逃げ切り。結局5回1／3を3安打1失点にまとめた菅野は、節目となる10勝に到達。試合後には「あくまで通過点ですけど、素直にうれしいですし、もっとチームの勝利に貢献できるように頑張りたい」と語った。

■オールドルーキーがエースの働き

渡米初年度で2桁勝利を挙げたのは、日本投手としては史上10人目。見守ったトニー・マンソリーノ監督代行も「ストライクをしっかり投げ、球速も良く、スプリットも良く、制球も良かった。すべてが素晴らしかったよ」と称えた。

さらに「あの流れなら、あと数イニングは投げてくれるんじゃないかと期待していた。本当に残念。彼は今年、雨に振り回されることが多いように感じる。不思議なことに、（ディーン）クレマーが数年前や昨年そうだったように、なぜかそういう巡り合わせがある。でも、ほとんどのベテラン選手がそうしているように、彼もうまく受け止めて対応している」と信頼感を口にした。

10勝はチーム最多。35歳のオールドルーキーが、メジャーでも日本時代と同様にエースとして活躍している。