ËÌ³¤Æ»¡¦Íå±±³Ù¤Ç°äÂÎÈ¯¸« ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î20ÂåÃËÀ¤«
¡¡ÅÐ»³Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¡¢Àè¤Û¤É°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·Ù»¡¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¿Ê¤á¤ë
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Î¼ÐÎ¤Ä®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÍå±±³Ù¤ÇÀè¤Û¤É°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Íå±±³Ù¤Ç¤Ï14Æü¡¢ÅÐ»³Ãæ¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤¬¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë20Âå¤ÎÃËÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸á¸å1»þ²á¤®¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¸½¾ì¶á¤¯¤ÇÁÜº÷³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤é¤¬¡¢¿Æ¥°¥Þ1Æ¬¤È»Ò¥°¥Þ2Æ¬¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÎÄ½Æ¤òÈ¯Ë¤¡£3Æ¬¤È¤â¶î½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥Þ¤¬ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë