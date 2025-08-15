お笑いタレントの今田耕司（59）が15日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）で、税金の使いみちについて持論を展開した。

番組では、子どもが1歳の誕生日を迎えたというリスナーからのメールを紹介。毎日3時間以上連続で眠れないものの、それを超える喜びがあるとのコメントに、今田は「寝れないらしいですね」と想像。「だから俺、今1歳の子どもがおったらバッチリなのよ。どうせトイレで目が覚めるから」と自虐を交えて笑わせた。

そして「俺にやらせろ、俺に今子育てをさせろっていう。今が一番向いてるのよ」と力説。そのため同局・良原安美アナウンサーが「じゃあ今が婚期かもしれませんよ、今田さん！」とイジると、今田は「俺に任せろ、嫁寝とけ、みたいな」と"宣言"。「俺がやるぞと、トイレのついでに。行けますから。ヘタしたら2時間に1回目が覚めるから」とぶっちゃけた。

とはいえ「でもホントにね…お母さんはイーッてなるぐらい大変な時があるっていうから」と同情。「それをやっぱり、忘れさせてくれる一瞬の笑顔とか、そういうので乗り切ってるでしょ。エライですわもう…ホントに」としみじみ語り、「子育ての支援ね。どんどんやってもらって。税金はそっちに行って欲しい、せっかく払ってるねんから」と希望。「いっぱい今田さんは払ってますから」という良原アナに、今田は「どんどんそっちに使っていただきたいと思います」と改めて願っていた。