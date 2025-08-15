¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼éÈ÷¤ËÉüµ¢¡¡6²ó¤Þ¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ç½Ð¾ì¡¡3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤Ç¤âÌöÆ°
¡þ¥×¥íÌîµå¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð 4-1 µð¿Í(15Æü¡¢G¥¿¥¦¥ó)
µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬15Æü¡¢¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Ï12Æü¤Î2·³Àï¤Ç3ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤ËÉüµ¢¡£2»î¹ç¤Ç¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï1·³¤Î24»î¹ç¤Ç1ÎÝ¼ê¡¢15»î¹ç¤Ç3ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÁª¼ê¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤â·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¡¢¾õÂÖ¤Î¤è¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ä¾¸å¤Î1²óÎ¢¤ËÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÌöÆ°¡£1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂè1ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢7µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢6²ó¤Ë·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤â¡Ö3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£