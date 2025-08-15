流行りの『鞄にジャラ付け』は【ダイソー】で！ ハシゴしてでも欲しい♡「キーホルダー」

お気に入りのキーホルダーやチャームを、手持ちのバッグにジャラ付けするのがトレンドの今。大人世代が付けやすいキーホルダーを探しているなら、【ダイソー】で見つかるかも。上品で高見えするデザインから、見るだけで笑顔になるような可愛らしいデザインまで、どれもプチプラとは思えないものばかり。思わずいくつも買い集めたくなりそうです。

くすみカラーが大人っぽいレザー調キーホルダー

【ダイソー】「レザー調マグネット入キーホルダー（カラー）」各\220（税込）

エンボス加工のレザー調素材が高見えする、落ち着いた雰囲気のキーホルダー。シンプルな長方形に控えめなシルバー金具など、主張しすぎないデザインで付けるバッグを選びません。くすみグリーンやキャメルといった、大人世代が持ちやすいシックなカラー展開も魅力。色違いでつけても統一感があり、おしゃれに決まりそうです。

ほっこり感に癒やされるニットキーホルダー

【ダイソー】〈左から〉「スズランニットキーホルダー（白、桃、黄、紫）」\220（税込）、「イチゴニットキーホルダー」\220（税込）

ニットで編まれた花やフルーツのモチーフがなんとも可愛らしいキーホルダー。ぷっくりとした立体的なフォルムは存在感があり、バッグデコにはもってこいなデザインです。@ftn_picsレポーターのKaori.Fさんは、「あえてレザーのかっちりめのバッグにお茶目さをプラスするのが今っぽい」とコメント。手持ちのバッグの雰囲気を一新するのにも一役買ってくれそうです。

遊び心たっぷりなマスコットキーホルダー

【ダイソー】「マスコットキーホルダー（恐竜）」\220（税込）

見るだけで笑顔になりそうな、ぬいぐるみ系のキーホルダー。恐竜モチーフですが、コロンとしたフォルムやつぶらな瞳など、愛くるしい姿に癒やされそう。存在感のあるサイズなので、大きめのバッグやバックパックにつけてもバランスよくまとまりそうです。レポーターのとも*さんは「他の恐竜も愛嬌があって可愛かった」とコメントしており、お気に入りの1頭を探すのも楽しそうです。

透明感が夏にぴったりなアクリルキーホルダー

【ダイソー】「アクリルキーホルダー（フルーツ）」\110（税込）

クリアなアクリル素材が夏らしいキーホルダー。リアルなタッチで描かれたフルーツや、控えめな英字ロゴなどが上品な印象です。薄型なので、他のキーホルダーと一緒にジャラ付けしてもかさばらずすっきりまとまりそう。モチーフはレモンのほかに桃もラインナップされていて、どちらもカラフルで華やかなフルーツなので、複数買いもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S