人気ラッパーのリル・ウェインが、体調不良によりトロント公演を急遽延期したことが明らかになり、ファンの間で健康を心配する声が高まっている。



【写真】リル・ウェインとコラボの39歳ラッパー 誕生日に急死！警察から逃走→脚に致命傷

公演予定だったバドワイザー・ステージは、Ｘ（旧ツイッター）上で「予期せぬ病気のため、ウェインの今夜のトロント公演は延期となります」と発表。「彼は常に最高のパフォーマンスを届けることを愛しており、この公演も非常に楽しみにしていました」と続けた。



延期が発表されたのは11日の公演だが、詳細が伏せられていることから、ファンの間では不安が広がっている。



リル・ウェインは現在、１日にバージニア・ビーチでキックオフした「ザ・カーター・シックス・ツアー」の真っ最中で、今後はデトロイト、ロサンゼルス、ダラスなどを巡り、10月２日にフロリダ州ウェスト・パーム・ビーチでツアーを締めくくる予定。



現時点で病状の詳細は明かされておらず、本人や関係者からの公式コメントもない。購入済みのチケットは振替公演で有効となる予定だが、ファンは彼の回復を願いながら、新たな発表を待っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）