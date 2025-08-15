世界的演出家の鈴木忠志率いるＳＣＯＴ（Ｓｕｚｕｋｉ Ｃｏｍｐａｎｙ ｏｆ Ｔｏｇａ）が、富山県南砺市利賀（とが）村に拠点を移して５０年目。

夏恒例の演劇祭「ＳＣＯＴサマー・シーズン」が２２日に開幕する。劇団で長年、大きな存在感を放つ竹森陽一と斉藤真紀の２人に思いを聞いた。（小間井藍子）

竹森陽一…空間に立つ難しさ

斉藤真紀…「語り」の力信じて

今年の目玉は、鈴木の代表作「世界の果てからこんにちは（略称・果てこん）」３部作が一挙上演されること。「世界は病院であり、人間は病んでいる」という鈴木の思想を踏まえ、緊迫したやりとりから日本人とは何かを問いかけていく。竹森、斉藤の２人は３部作の全てに出演する。

劇中で威厳ある院長を演じる竹森は、１９７８年入団のベテランだ。「『果てこんＩ』は野外劇場でとなりますが、風が吹き付け、虫が飛び込む自然の中でお客さんに向かっていかないといけない。他の劇場もやっぱり空間の力が非常に強いんですね。そこに負けないように立つのが難しいです」と語る。

２０００年入団の斉藤はドスの利いた迫力満点の低い声が持ち味。これまで「トロイアの女」「サド侯爵夫人」などで強い女性役を務めてきた。また、ＳＣＯＴ内で昨年、結成された女性ダンスグループ「パンプキン」のメンバーでもある。キレのある踊りには、鈴木が確立し、海外の著名な演劇学校でも取り入れられている訓練法「スズキ・トレーニング・メソッド」の影響を感じさせるが、「（メソッドを）意識したわけではないが、私たちがやったらこうなっちゃった」と柔和な笑顔を見せる。「果てこん３」では、こまどり姉妹や美空ひばりの歌謡曲をバックにパンプキンが登場する予定だ。

竹森は元々、ＳＣＯＴの前身劇団「早稲田小劇場」の芝居を見て演劇の世界に飛び込んだ。訓練の難しさに初めは戸惑いもあったという。「『ゆっくり、まっすぐ歩け』などと割と単純なことを言われるけど、本当にできない。少しずつできるようになると、見えてくるものもある。がむしゃらに続けてきたら５０年近くたっていた」

「劇中の人物の感情は俳優が伝えるのではなく、観客の心に宿るもの」が持論の鈴木は、俳優の「語り」の力を重視する。その考えに斉藤はずっとひかれている。「チューさん（鈴木）が稽古場に現れると空気がピリッと一変し、緊張する。ああいう人はもう、他にはいないのではないでしょうか」と、鈴木のカリスマ性を語ると、竹森もうなずいていた。

◇

演劇祭は２２日から９月１４日の金、土、日曜に開催。斉藤は「果てこん」３部作の他に、鈴木演出の４か国語版「ディオニュソス」にも出演する。（電）０７６３・６８・２２１６。