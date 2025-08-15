ºÒ³²»þ¤ËÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤ë¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ø¤ÎÎäË¼ÀßÃÖÎ¨¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤ËÂç¤¤Êº¹¡¡Á´¹ñÊ¿¶Ñ23.7¡ó¡¡Åìµþ¤Ï92.6¡ó¡¡Ê¸²Ê¾Ê¤Ï2035Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë100¡óÌÜ»Ø¤¹
ºÒ³²»þ¤ËÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤äÉðÆ»¾ì¤Ø¤ÎÎäË¼ÀßÃÖ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÃÖÎ¨¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤äÉðÆ»¾ì¤Ï¡¢9³ä°Ê¾å¤¬¼«¼£ÂÎ¤«¤éºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÏºÒ³²»þ¤ËÈïºÒ¼Ô¤ò²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢2035Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÈòÆñ½ê¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÂÎ°é´Û¤äÉðÆ»¾ì¤Ø¤ÎÎäË¼ÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀßÃÖ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯5·î1Æü»þÅÀ¤ÎÀßÃÖÎ¨¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï23.7¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÃÖÎ¨¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤½ç¤Ë¡¢¢§ÅìµþÅÔ¡§92.6¡ó¡¢¢§ÂçºåÉÜ¡§49.8¡ó¡¢¢§Ê¼¸Ë¸©¡§43.9¡ó¤ÈÂçÅÔ»Ô¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢17Æ»¸©¤Ç¤Ï10¡ó¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢11Æü¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿·§ËÜ¸©¤Ï12.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯ÌÌ¤äµ¤¸õ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤Éô½Ó»ÒÊ¸²ÊÂç¿Ã¤Ïº£·î1Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¶áÇ¯¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Î·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÂÎ°é´Û¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤ÎÀ°È÷¤ÏÁáµÞ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Ï°ú¤Â³¤¼«¼£ÂÎ¤ËÆ³Æþ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
