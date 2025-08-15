ºÊ¤ÎÉÔÎÑ¡¢ÊÌµï¤«¤éÎ¥º§À®Î©¤Þ¤Ç5Ç¯¡Ä¡Ö´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×ÃÓÅÄ57CRAZY¤¬¸ì¤ë¡¢Î¥º§¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¡Ö¤»¤á¤Æ¥ì¥¤¥é¤ò°é¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
ÃÓÅÄ57CRAZY¡Ê°Ê²¼¡¢57¡Ë¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤È¡¢¼Â¤ÎÌ¼¡¦¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Ë¤è¤ë¿Æ»Ò¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¡£¥Í¥¿¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë57¤µ¤ó¤ËÌ¼¤Î¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£Î¥º§¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ëÉÔÎÑ¡£ÊÌµïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Î¥º§¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¼Â¤Ë5Ç¯¶á¤¤ºÐ·î¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò¡¢½é¤á¤Æ57¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤ËÉÔÎÑÈ¯³Ð¡Ä¡Ä»Ò¤Ëµ¤¸¯¤¤¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡×
¡¼¡¼¶á´©¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¿Æ»ÒÌ¡ºÍ¡ª¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÌÌÇò¤¯ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤·¤«Â¸¤¸¾å¤²¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¥º§¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉÔÎÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÓÅÄ57CRAZY¡Ê°Ê²¼¡¢57¡Ë¡§ÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÊÌµï¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÎ¥º§¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Þ¤Ç5Ç¯¶á¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤Î»Ò°é¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÎ¥º§¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊý¤¬¡¢¤è¤Ã¤Ý¤ÉÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£
¸µ¸òºÝÁê¼ê¤È¤Ï19ºÐ¤Î»þ¤ËËÌ¶å½£¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÆ±À³¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿»þ¤«¤éÆþÀÒ¤Þ¤Ç·ë¹½´ü´Ö¤¬¶õ¤¡¢·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï30ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥é¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤Î¤âÆ±Ç¯¤Ç¤¹¡£Åö»þ¼«Ê¬¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤¢¤Þ¤êÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸µºÊ¤«¤é¤Ï¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç38ºÐ¤Î»þ¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åÄø¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¸µºÊ¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¡Ø¿Æ»ÒÌ¡ºÍ¡ª¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ï18Ç¯¤â¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£É×ÉØÃç¤¬·¹¤¤¤¿¸¶°ø¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
57¡§¸µ¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â°¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ý¿Í¤Ê¤Î¤Ç¼ýÆþ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»Å»ö¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£²È»ö¤â¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢ÉÔËþ¤ÏÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤¹¤ëÁ°¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
57¡§¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¤°¤é¤¤¡Ê°ÊÁ°¤È¤Ï¡Ë°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ë¤¤¤Æ¤â¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ê¡×´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡£
²ñÏÃ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸³èÂÖÅÙ¤ÎÃí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Õ¤¹¤Þ¤ò¥Ñ¡¼¥ó¤ÈÊÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢´ðÁÃÀ¸³è²»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥¤¥é¤Ï20¡Á21»þ¤Ë¤Ï¿²¤ë¤Î¤Ç¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢³°¤Ç¤µ¤é¤Ë2¡Á3»þ´Ö¤Ï»þ´Ö¤òÄÙ¤·¤Æ¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ÉÔÎÑÈ¯³Ð¸å¤Ï¡¢¤É¤¦»öÂÖ¤¬Æ°¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
57¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤ËÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤··Ð¤Ã¤¿Ç¯Ëö¤Ë²þ¤á¤ÆÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢°ìÃ¶¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÊÌµï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óÆ¬¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤Þ¤¿3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÊÌµï¤«¤éÌó1¤«·î¸å¡¢¸µºÊ¤«¤é¤Ï¡ÖÆ±µï¤Î°Õ»×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¢¡¿Æ¸¢¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢Æ±µï´ü´Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿
¡¼¡¼¥ì¥¤¥é¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆ±µï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÌµï¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
57¡§¤Ï¤¤¡£¸µºÊ¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤»¤á¤Æ¥ì¥¤¥é¤ò°é¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Î¥º§ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÊì¿Æ¤Ë¿Æ¸¢¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢°ìÄê´ü´Ö°ì½ï¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Éã¿Æ¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÎ¥º§¤ÏËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ì¥¤¥é¤È¤ÎÆ±µï¤ò1Ç¯¡¢2Ç¯¡Ä¡Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Î¥º§¸å¡¢ºÊ¤¬¿Æ¸¢¤ò»ý¤Ä¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Î¥º§·ï¿ôÁ´ÂÎ¤Î8¡Á9³äÁ°¸å¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¿Æ¤¬°ú¤¼è¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
