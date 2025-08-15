¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Ë¡Ä¡Ö¡È¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥ÉÀìÍÑ¡ÉÅÅÆ°¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡×¤¬Çä¤ìÂ³¤±¤ë¥ï¥±
¡¡ºòÇ¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Î¡È¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É·Ý¿Í¡É¤Î²ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¸¥ï¥¸¥ïÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡ÈSkull Shaver Pitbull¡Ê¥¹¥«¥ë¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¡Ë¡É¡£¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥·¥§¡¼¥Ó¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤ÎÅÅÆ°¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤À¡£³¤³°¤òÃæ¿´¤Ë200ËüÂæ°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ËÀµµ¬ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëBliss¤ÎÁÒ½Å½ãÆó»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤êÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï3ÇÜ¤Ë
¡Ö¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Î¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÁÒ½Å»á¡£Ä¹Ç¯¡¢Í¢ÆþÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÃæ¤Ç¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÁÒ½Å»á¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î¹â¤¤É¾²Á¤ÈÉÊ¼Á¤äÀÇ½¤Î¤è¤µ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ÎÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¼«ÂÎ¤Ï2Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎSkull Shaver LLC¤ÈÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯6·î¤Î¤³¤È¡£¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤ÏÀÇ½¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï°Â¤¤¤â¤Î¤Ç2Ëü±ßÂæ¡¢¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÌó5Ëü±ß¤È·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÇã¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï5ÇÜ¡¢10ÇÜ¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥Õ¥§¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»Å¾å¤²¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤Î°¦ÍÑ¼Ô¤Ï¡¢50¡Á60Âå¤ËÂ¿¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢30¡Á40Âå¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆÏ¤±Àè¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤ªË·¤µ¤ó¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤Ï2.5»þ´Ö¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç90Ê¬¡Ê¢¨°Â¤¤¥â¥Ç¥ë¤À¤È70Ê¬¡ËÏ¢Â³»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢4¤Ä¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬Æ¬¤Î·Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±úÆÌ¤Î¤¢¤ëÆ¬Éô¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÄæ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤ªË·¤µ¤ó¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡10Âå¡¢20Âå¤Î¼ã¼Ô¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É°Ê³°¤ÎÈ±·¿¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¦µ¡¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÈþÍÆ»Õ¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥§¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»Å¾å¤²¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢´éÄæ¤ê¤äÁ´¿È¤Î¥±¥¢¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÈ±·¿¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¼ã¼Ô¤Î°¦ÍÑ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡È±¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤âÆÏ¤±¤¿¤¤
¡¡¤µ¤é¤ËÁÒ½Å»á¤Ï¡¢¡ÖÈ±¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤â¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¼ãÇòÈ±¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢È±¤ò¹õ¤¯À÷¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÈ±¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÇöÌÓ¤ÇÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤¬¿È¶á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤¬Áª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÎÉûºîÍÑ¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢È´¤±¤ëÁ°¤Ë¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ®ÉÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤ò´óÂ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤òÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¹õÅÄÃÎÆ»¡Û
