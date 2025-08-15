¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Öµß±ç¿ØÊø²õ¡×¤Ç¼ó°Ì´ÙÍî¡Ä¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ê¤é¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡È¼é¸î¿À¥×¥é¥ó¡ÉÈ¯Æ°¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Áê¼ê¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤«¤éÌó3¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ËÅ¾¤²Íî¤Á¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë³«Ëë8Ï¢¾¡¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È»°¤ÄÇÃ¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4·î28Æü¤ËÃÏ¶è¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢3¤«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤½¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡7·î¾å½Ü¤Ë¤Ï2°Ì¤È¤Îº¹¤ò9¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¹¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é1¤«·îÈ¾¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¢¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µß±ç¿Ø¤¬¡ÈÊø²õ¾õÂÖ¡É¤Ë¡Ä
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é5¾¡7ÇÔ¤È2¤Ä¤ÎÉé¤±±Û¤·¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»î¹çÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£ÇÔ¤ì¤¿7»î¹ç¤Î¤¦¤Á5»î¹ç¤Ï¡¢8²ó°Ê¹ß¤ËµÕÅ¾¤â¤·¤¯¤ÏÆ±ÅÀ¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½øÈ×¤«¤éÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½ªÈ×¤Ëµß±ç¿Ø¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µß±ç¿Ø¤Ï¡ÈÊø²õ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î19¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯¡¢¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥§¥¤¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÅê¼ê¤¬ÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦Ãæ¡£³«Ëë¤«¤é¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¤ä¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¤Ë¤Ï¶ÐÂ³ÈèÏ«¤Î±Æ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬5²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥Ð¥ó¥À¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤¬1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æ8²ó¤Ø¡£¤È¤³¤í¤¬3¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤¬2¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢4ÈÖ¼ê¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤¬ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï4¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Æü¤Ë¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤ó¤À¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ò1¥²¡¼¥àÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ìÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤á¤É¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëµß±ç¿Ø¤ÎºÆ·ú°Æ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¢¡ÂçÃ«¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼µ¯ÍÑ¡É¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©
¡¡¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¤Î¤¬Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤òÀèÈ¯¤«¤éÍÞ¤¨¤Ë²ó¤¹¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¤¿ôÆüÁ°¤Ë¤â»î¹çÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤ò¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢Û£Ëæ¤Ê²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤ÎÈ¯¸À¤¬¡Ö¡Ê¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¡ËÍÞ¤¨¤â¤¤¤¤¤Í¡£¤Ç¤â5¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÜ¿Í¤â¡Ë¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬¤ä¤äÍ¶Æ³Åª¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤Èµå¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥é¥ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ì»þ¤ÏÆÈÁö¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëµß±ç¿Ø¤Î¶ìÀï¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¼é¸î¿À¡¦ÂçÃ«¤ò»î¤¹²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó»öÁ°¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ëÆü¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤ÄÅÐÈÄ¤¹¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤µß±ç¤ÏÄ´À°¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±8¡Á9²ó¤ËÅê¤²¤ëÅê¼ê¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢Å·²¦»³¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ê¤é1¡Á2¥¤¥Ë¥ó¥°¸ÂÄê¤ÇÂçÃ«¤ò¼é¸î¿À¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½ÑÌÀ¤±¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢º£µ¨Ãæ¤Ë1»î¹ç100µåÁ°¸å¡¢6¡Á7¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ë¤âÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à°ÒÎÏ¤ÎÄã²¼¡×
¡¡13Æü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç¤â¡¢50µå¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éµÞ·ã¤Ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Î°ÒÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÉüµ¢¸åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë80µå¤òÅê¤²¤¿ÂçÃ«¡£¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÎµåÂ®¤È¡¢1Ê¬¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î²óÅ¾¿ô¤ò¥¤¥Ë¥ó¥°¤´¤È¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë³«Ëë8Ï¢¾¡¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È»°¤ÄÇÃ¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4·î28Æü¤ËÃÏ¶è¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢3¤«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤½¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡7·î¾å½Ü¤Ë¤Ï2°Ì¤È¤Îº¹¤ò9¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¹¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é1¤«·îÈ¾¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é5¾¡7ÇÔ¤È2¤Ä¤ÎÉé¤±±Û¤·¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»î¹çÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£ÇÔ¤ì¤¿7»î¹ç¤Î¤¦¤Á5»î¹ç¤Ï¡¢8²ó°Ê¹ß¤ËµÕÅ¾¤â¤·¤¯¤ÏÆ±ÅÀ¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½øÈ×¤«¤éÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½ªÈ×¤Ëµß±ç¿Ø¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µß±ç¿Ø¤Ï¡ÈÊø²õ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î19¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯¡¢¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥§¥¤¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÅê¼ê¤¬ÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦Ãæ¡£³«Ëë¤«¤é¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¤ä¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¤Ë¤Ï¶ÐÂ³ÈèÏ«¤Î±Æ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬5²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥Ð¥ó¥À¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤¬1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æ8²ó¤Ø¡£¤È¤³¤í¤¬3¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤¬2¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢4ÈÖ¼ê¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤¬ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï4¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Æü¤Ë¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤ó¤À¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ò1¥²¡¼¥àÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ìÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤á¤É¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëµß±ç¿Ø¤ÎºÆ·ú°Æ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¢¡ÂçÃ«¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼µ¯ÍÑ¡É¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©
¡¡¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¤Î¤¬Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤òÀèÈ¯¤«¤éÍÞ¤¨¤Ë²ó¤¹¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¤¿ôÆüÁ°¤Ë¤â»î¹çÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤ò¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢Û£Ëæ¤Ê²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤ÎÈ¯¸À¤¬¡Ö¡Ê¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¡ËÍÞ¤¨¤â¤¤¤¤¤Í¡£¤Ç¤â5¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÜ¿Í¤â¡Ë¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬¤ä¤äÍ¶Æ³Åª¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤Èµå¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥é¥ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ì»þ¤ÏÆÈÁö¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëµß±ç¿Ø¤Î¶ìÀï¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¼é¸î¿À¡¦ÂçÃ«¤ò»î¤¹²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó»öÁ°¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ëÆü¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤ÄÅÐÈÄ¤¹¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤µß±ç¤ÏÄ´À°¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±8¡Á9²ó¤ËÅê¤²¤ëÅê¼ê¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢Å·²¦»³¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ê¤é1¡Á2¥¤¥Ë¥ó¥°¸ÂÄê¤ÇÂçÃ«¤ò¼é¸î¿À¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½ÑÌÀ¤±¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢º£µ¨Ãæ¤Ë1»î¹ç100µåÁ°¸å¡¢6¡Á7¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ë¤âÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à°ÒÎÏ¤ÎÄã²¼¡×
¡¡13Æü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç¤â¡¢50µå¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éµÞ·ã¤Ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Î°ÒÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÉüµ¢¸åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë80µå¤òÅê¤²¤¿ÂçÃ«¡£¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÎµåÂ®¤È¡¢1Ê¬¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î²óÅ¾¿ô¤ò¥¤¥Ë¥ó¥°¤´¤È¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£