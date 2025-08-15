◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日 ▽２回戦 佐賀北―明豊（１５日・甲子園）

佐賀北（佐賀）と明豊（大分）の九州対決は５回を終了して３−０と明豊がリードしている。

４回まで無安打に抑えられていた明豊は５回１死満塁から、８番・辻田拓未捕手（３年）が走者一掃の３点２塁適時打。ここまで両校の投手陣が無失点で踏ん張る中、均衡を破った。この直後、佐賀北は４番で主将の宮崎淳多内野手（３年）が右前適時打を放ち、１点を返して反撃を開始した。５回終了時、降雨により試合は中断となった。

明豊の先発は背番号１１の右腕・大浦崇輔投手（３年）。１回戦の市船橋（千葉）戦では、８回から２番手で登板。１回を１失点の内容だった。なお明豊は３回１死一、二塁のピンチを招いた場面で、背番号１０の左腕・大堀羚斗投手（３年）にスイッチ。代わった直後の打者に右前打を打たれ、１死満塁とピンチを拡大させるも、佐賀北の３番・宮崎淳多内野手（３年）を併殺打に打ち取った。

１回戦突破は優勝した「がばい旋風」の２００７年以来、１８年ぶりとなった佐賀北（佐賀）。先発はエース右腕・稲富理人投手（３年）。１回戦の青藍泰斗（栃木）戦では、１０回１４０球４失点で完投した。３月に練習試合をしたという両校。明豊リードで、後半戦に突入した。